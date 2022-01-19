Среда, 19 Января 2022 11:45

АрмИнфо. Арцах сейчас в достаточно сложном состоянии, <как раненый человек>, лечащий свои раны, но можно сказать, что уже перемещен из <реанимации> в палату интенсивной терапии. Об этом 19 января в ходе пресс-конференции в Степанакерте заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян, отметив, что ушедший год был годом восстановления от тяжелого удара войны 2020 года.

Дипломат отметил, что традиционные внешнеполитические приоритеты Арцаха остались неизменными, и Степанакерт в течение всего года продолжал усилия по защиты интересов Республики на различных площадках.

Бабаян проинформировал, что в прошлом году со стороны МИД Арцаха было распространено 20 документов в ОБСЕ, 15 - в ООН, и еще 4 - в Совете Европы, в целом 39. По его словам, это очень важно.

Он также указал на активную активной деятельности внешнеполитического ведомства Арцаха с разными структурами, в том числе и со СМИ.

<Мы внимательно наблюдали за действиями и за заявлениями Азербайджана, и не одно дипломатическое нападение на нашу страну не осталось без ответа. Мы защищали наши интересы>, - подчеркнул главный дипломат Арцаха, при этом указав важность дальнейшего тесного взаимодействия с матерью Арменией и Диаспорой.

При этом министр указал важность сохранения международной субъектности НКР, чтобы показать миру, что Арцах есть, и он сам будет решать свою судьбу, и направлять соответствующие сигналы об этом мировым центрам.

Касаясь внешнеполитических приоритетов НКР, Бабаян отметил, что МИД продолжит защищать интересы Арцаха на всех площадках, укреплять взаимоотношения с Армений и Диаспорой. <В качестве первоочередной задачей было и будет международное признание независимости Арцаха, укрепление связи с Диаспорой, урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, и как я уже сказал сохранение нашей субъектности на международном поприще. Вот основные акценты нашей внешнеполитической философии, которые всегда были в приоритетах нашей страны, однако после агрессии 2020 года, они приобрели еще большую важность>, - сказал Бабаян, добавив, что для реализации этих задач должна быть безусловно стратегий и тактика. В этом контексте глава МД НКР сообщил, что они будут вести активную, инициативную внешнеполитическую деятельность, без акцента на рекламу. <Ведется масштабная работа, которая не тиражируется. Проводится много встреч, однако мы их не рекламируем. Главное, чтобы мы достигли результатов, а непубличные встречи более эффективны>, - сказал он. На уточнение, есть ли со стороны международных структур реакция на распространяемые ими документы, Бабаян отметил, что безусловно есть, документы, публикуемые в том же ООН, которые видят все, принимают к сведению. Он указал на традиционно истеричную реакцию Азербайджана на подобные документы и отметил, что они продолжат свою деятельность в том же духе. <Знаете, все наши заявления, документы касались нескольких щепетильных вопросов: безусловно гуманитарных - военнопленных, заложников, удерживаемых в Баку, культурного геноцида, осуществляемого Азербайджаном, а также разных политических вопросов. То, есть в целом, есть воздействие, и мы продолжим в том же духе, чтобы голос Арцаха был слышен>, - подчеркнул Бабаян.