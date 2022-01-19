Среда, 19 Января 2022 11:33

АрмИнфо.В Армении наблюдается ускорение суточных темпов распространения коронавируса. Если днями ранее в среднем регистрировалось до 300 случаев заражения, то за последние сутки в стране болезнь подтвердилась у 563 граждан, что составляет 10,6% от числа граждан сдавших тест. Согласно данным Минздрава, за вчерашний день было проведено 5 285 тестов на коронавирус, при этом выздоровело 38 человек, скончалось - 3.

По положению на 11:00 19 января фактическое лечение получает 5 412 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 654 537 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 348 708 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 754 (95,7%), скончалось - 8 025 (2,3%)