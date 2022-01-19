Среда, 19 Января 2022 11:21

АрмИнфо. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энкрике Морой для обсуждения положения дел на пространстве СНГ.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, при рассмотрении обстановки на Украине с российской стороны была подчеркнута необходимость использования Евросоюзом имеющихся у него рычагов влияния, чтобы добиться от киевских властей безоговорочного выполнения минского <Комплекса мер> по урегулированию внутриукраинского конфликта, а также неукоснительного соблюдения международных правочеловеческих обязательств.

Сторона ЕС была информирована о предпринимаемых Россией усилиях по стабилизации ситуации на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей с Азербайджанской Республикой и Республикой Армения на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также о процессах укрепления Союзного государства Белоруссией.

Особое внимание уделено ситуации в Казахстане, включая роль миротворческих сил ОДКБ в восстановлении стабильности в республике.