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АрмИнфо. Министр экономики Ваан Керобян продолжает выполнять свои обязанности. Об этом на сврей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь министра Гаяне Антонян.
В частности, она подчеркнула, что с утра тиражируемая в СМИ информация о том, что Керобян намерен покинуть пост министра экономики не соответсвует действительности.
|Пресс-секретарь Ваана Керобяна опровергла слухи о возможной отставке министра
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|Посольство: Французский институт Армении призван объединить все инициативы, работающие на благо культурных связей Еревана и Парижа
|Польское председательство ОБСЕ отказалось дать оценку заявлениям президента Азербайджана в адрес минских посредников
|Никол Пашинян выиграл дело против Армении в ЕСПЧ
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|В НАТО призвали Армению и Азербайджан избегать действий, которые могут привести к возобновлению насилия
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|Госминистр Арцаха: Сопредседатели МГ ОБСЕ должны перейти к более жестким мерам и по вопросу посещения Нагорного Карабаха
|Бегларян: В Арцахе не рассматривается вопрос прекращения призыва на срочную службу в армию
|Прогноз: Укрепив экономику, Армения добьется для Арцаха не только особого статуса, но и независимости
|Госминистр: У Республики Арцах есть будущее, и жить и созидать на собственной земле является гарантией этого будущего
|Всех учеников 1-4 классов в Армении обеспечат бесплатными учебниками: Проект
|Ардшинбанк предоставляет клиентам Apple Pay
|За сутки в Армении подтвердилось 360 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 61 человек
|<Всеармянское молодежное сопротивление>: Армянская молодежь не смирилась с сегодняшней реальностью вокруг Армении
|Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы региональной повестки
|Эдгар Парванян назначен вице-губернатором Арагацотнской области Армении
|В Ереване будет учрежден Французский институт Армении
|Генпрокуратура РА: После внеочередных парламентских выборов в суды было отправлено 29 дел в отношении 53 лиц
|"Гражданский договор" предлагает упростить порядок вступления в наследство граждан, погибших в 44-дневной войне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Постпред России в ОБСЕ: Нас заботит, что тройке сопредседателей МГ до сих пор не удается побывать в регионе
|Болат Иманбаев: Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране
|Французские парламентарии обратились к Макрону в связи с угрозами Алиева в адрес Валери Пекрес
|Прогноз: Возобновление деятельности МГ ОБСЕ приведет к приграничной эскалации
|Политтехнолог: Казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ
|Секретарь Совбеза РА: Пытаться говорить в логике предусловий - это процесс, который никуда не ведет
|В Армении заметно снизилась суточная динамика летальных исходов от коронавируса
|Правящая фракция во второй раз отказалась внести в повестку предложенное оппозицией заявление по делимитации и демаркации границы
|Лилит Киракосян и Эдгар Акопян заняли вакантные места депутатов от правящей фракции
|Спецпредставитель Армении по диалогу с Турцией разъяснил, что имеется в виду под формулировкой "конструктивная атмосфера" на переговорах с Анкарой
|На пути к мировому рекорду: Из Гюмри до Еревана на воздушном шаре через вершины Арагаца
|В Tуркменистан прибыла с визитом представительная делегация Aфганистана
|В 12 км на юго-восток от города Капан Сюникской области РА произошло землетрясение
|В МЧС Армении сообщили о наличии закрытых и труднопроходимых дорогах на территории страны
|Из Парижа ответили на угрозы Ильхама Алиева в адрес кандидата в президенты Франции
|Мнение: Лакмусовой бумажкой искренности режима Эрдогана по нормализации отношений с Армений станет позиция по вопросу вовлечения террористов в агрессии против Арцаха
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
|Москва и Брюссель высказались по поводу первой встречи спецпредставителей Армении и Турции
|Артур Ванецян отменил свой рабочий визит в США из-за деструктивной позиции властей Армении
|В НАТО призвали Анкару и Ереван продолжить усилия по нормализации отношений
|В Армении за последние сутки выявлено 293 новых больных коронавирусом
|Президент Армении отправился в ОАЭ
|Тойво Клаар: Приветствуем новость о встрече в Москве представителей Армении и Турции
|По итогам переговоров Алиев-Зеленский в Киеве подписано 6 двусторонних соглашений
|Житель Бердзора заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне
|Анкара оценила первую встречу спецпредставителей Армении и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оппозиционер: Инцидент с армянским пастухом наглядно демонстрирует уязвимость наших приграничных населенных пунктов
|Глава МИД России рассказал о механизмах расширения ОДКБ и миротворческой операции в Казахстане
|Лавров: Россия надеется на успешность процесса по нормализации армяно-турецкий отношений
|Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.
|В Степанакерте напомнили Баку: Сопредседательство МГ ОБСЕ - единственный согласованный всеми сторонами формат урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
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|Прогноз: Укрепив экономику, Армения добьется для Арцаха не только особого статуса, но и независимости
|Болат Иманбаев: Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране
|Прогноз: Возобновление деятельности МГ ОБСЕ приведет к приграничной эскалации
|Политтехнолог: Казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ
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