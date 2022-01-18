Вторник, 18 Января 2022 19:54

АрмИнфо. Стратегию трансформации Армении до 2050 года следует рассматривать в качестве ориентира правительства.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совещания, на котором участники обсудили вопросы, касающиеся реализации и возможных изменений данной Стратегии. В частности, он подчеркнул, что в результате трансформации данный документ должен стать для правительства практическим инструментом.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер также отметил, что за этот период Стратегия трансформации не потеряла своей актуальности. "В связи с этим мы должны сейчас определиться с нашими дальнейшими шагами", - сказал Пашинян. Согласно источнику, участники совещания обсудили ряд вопросов, связанных с предусмотренными Стратегией программами, целями, совершенствованием подходов, трансформацией, гармонизацией, оценкой актуальности мероприятий и разработкой нового контента. Были представлены различные предложения и замечания.

Подводя итоги совещания, премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам продолжить последовательную работу по совершенствованию Стратегии. Напомним, что в сентябре 2020 года Никол Пашинян представил Стратегию трансформации Армении до 2050 года. По его словам, в этом документе отражено представление об Армении 2050 года, целях и механизмах их достижения. Никол Пашинян отметил, что данная Стратегия касается не только реформ, но и преобразований, которые должны произойти во всех типах общественных отношений и в результате которых удастся достичь скачкообразного развития.

Основными целями Стратегии трансформации являются: образованный и способный гражданин, народ; защищенная Армения; эффективное и подотчетное управление; здоровый и обеспеченный гражданин; народ, многодетные и благополучные семьи; правовая Армения; массовый экспорт обрабатываемой продукции; чистая и зеленая Армения; разумное развитие территорий; ответственное сельское хозяйство; большая репатриация и интеграция; связанная с миром Армения; возобновляемая и общедоступная энергетика; привлекательная для бизнеса Армения; наукоемкая Армения; узнаваемая и гостеприимная Армения.