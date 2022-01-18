Вторник, 18 Января 2022 18:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом /2/2/ на улице Ашхабад, жилой дом 7 /1/4/ и собственные дома на улице Ашхабад, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 /1/1/, 4 /1/2 /, 5 /2/3/, 6 /1/3/ на улице Ташкент, жилой дом 68/1 на улице Худякова, жилой дом 12 на улице Степанян, жилой дом в кв. ‘Кучак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 жилой дом 39 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 3 на переходе Малхасянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-10 на улице Малхасяна, собственные дома 1-9 на улице О.Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 6-2 на 27-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 126/4 на улице Риги и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 25-ой улице Арабкира, собственные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на 2-ом переулке улицы Камарак, собственные дома 4-78, 42 на улице П.Севака, собственные дома 13г-45г на 1-ой улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы Силикяна 1, 9, 10; жилой дом 60/1 на старом шоссе Силикян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 53 на улице Манташяна, жилые дома 5, 7 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежития N2, 3 на 9-ой улице Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);



в Араратской области:

10:00-16:00 села Атарбекян и Хоронк; частично квартал ‘Чаренц” города Эчмиадзин;

в Котайкской области: