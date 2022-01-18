Вторник, 18 Января 2022 17:51

АрмИнфо.17 января 2022 года, по поручению Президента Туркменистана, состоялся рабочий визит правительственной делегации Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров С.Бердымухамедовым в Республику Узбекистан.

В рамках визита, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В начале встречи С.Бердымухамедов передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Президенту Узбекистана. В свою очередь, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил наилучшие пожелания мира и процветания Президенту и народу Туркменистана. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили высокую динамику развития межгосударственных связей между Туркменистаном и Узбекистаном, крепнущих на основе доверительного политического диалога на высшем государственном уровне.

Также в ходе визита, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с Заместителем Премьер-министра, Министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.

На переговорах собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Туркменистана и Узбекистана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Было подчеркнуто тесное взаимодействие двух стран на международной арене в рамках международных и региональных организаций.

Уделяя отдельное внимание сотрудничеству в сфере торговли и экономики, стороны выразили заинтересованность в диверсификации и увеличении взаимного товарооборота. В этой связи подчеркнута значимость создания приграничной туркмено-узбекской торговой зоны, согласованной в ходе официального визита Президента Туркменистана в г.Ташкент 4-5 октября 2021 года. Также было отмечено, что приоритетными направлениями сотрудничества двух государств являются транспортная и энергетическая сфера.

Стороны выразили убежденность, что традиционно сложившиеся братские отношения между Туркменистаном и Республикой Узбекистан, благодаря совместным усилиям будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного партнерства, на благо наших стран и народов.

Также, в ходе визита состоялась встреча правительственной делегации Туркменистана в Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере охраны здоровья и выражена необходимость обмена опытом в области профилактики инфекционных заболеваний.

В Ташкенте также состоялась встреча представителей Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с представителями деловых кругов Узбекистана. По итогам данной встречи был подписан ряд документов между представителями частного сектора двух стран.