Вторник, 18 Января 2022 17:46

АрмИнфо.Пользователи Чат-банка DIRECT могут воспользоваться льготными условиями при оформлении кредитов и депозитов в драмах РА и долларах США.

Банк ВТБ (Армения) представляет клиентам Чат-банк DIRECT на платформе мессенджеров WhatsApp и Facebook. В технологичном чат-боте напрямую через мессенджеры можно получить кредит, оформить вклад, получить быстрые денежные переводы на карту. Действующие клиенты Банка могут также получить информацию о продуктах и услугах.

Все услуги доступны моментально в том мессенджере, где клиент привык общаться с родными, друзьями и коллегами. Обслуживание в мессенджерах - бесплатно, и всё, что необходимо клиенту — это смартфон и доступ к интернету.

Банк ВТБ (Армения) предлагает новые возможности и преимущества пользователям услуги Чат-банк DIRECT при совершении банковских операций через чат-бот.

В пару кликов, посредством чат-бота, клиенты физические лица могут получить кредит по процентной ставке на 1% ниже действующей ставки.

А при открытии вклада в драмах РА и долларах США по Чат-банку DIRECT процентная ставка устанавливается на 0,2% выше тарифа, действующего для данного вида депозита.

Выполнив несколько пошаговых действий посредством Чат-банка DIRECT можно стать клиентом Банка ВТБ (Армения) не посещая офис. Для этого необходимо указать личные данные и пройти биометрическую идентификацию: сделать селфи и сфотографировать документ, удостоверяющий личность. После чего будет открыта банковская карта, физический аналог которой можно получить в филиале Банка.

Для того, чтобы начать работу в Чат-банк - DIRECT, клиенту необходимо перейти по ссылке или добавить в лист контактов номер телефона банка (+374) 8000-8787 и отправить команду «Start» в мессенджере WhatsApp. Или же можно пройти по ссылке в мессенджере Facebook, а затем ввести команду «Start», либо отправить сообщение со словом «Start» на официальной странице банка в Facebook.

Подробности по продукту можно получить из филиалов Банка ВТБ (Армения) или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.