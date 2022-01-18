Вторник, 18 Января 2022 16:22

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт по делу <Никол Пашинян против Армении>. В опубликованном судом решении отмечается, что вердикт окончательный, но в него могут быть внесены редакционные изменения.

Так, в документе напоминается, что Пашинян подал жалобу против Республики Армения, в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1 апреля 2010 г. и 9 сентября 2010 г. соответственно.

<Дело касается осуждения заявителя за его участие в протестном движении, последовавшем за спорными президентскими выборами 19 февраля 2008 г., и поднимает вопросы в соответствии со статьями 5, 10 и 11 Конвенции.

В частности, заявитель (на тот момент оппозиционный деятель Никола Пашиняна) обратился по вопросу правомочности содержания его под стражей в период с 12 октября 2009 г. по 19 января 2010 г. и о вмешательстве в осуществление права заявителя на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний>, - говорится в сообщении Суда.

В вердикте ЕСПЧ признается, что в деле <Пашинян против Армении> имело место нарушение статьи 11 Конвенции (Свобода собраний и объединений) и статьи 5 1 Конвенции (Право на свободу и личную неприкосновенность) .

Таким образом суд признал нарушение прав Пашиняна по части свободы слова, личной неприкосновенности и свободы собраний.

Иск о денежной компенсации к государству ныне уже действующий премьер-министр Армении не подавал.

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя при действующих властях проходил второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени. Однако, суд в прошлом году снял обвинения по 300.1 УК республики (свержение конституционного строя в 2008 году) с подсудимых Роберта Кочаряна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна и Сейрана Оганяна на основании отсутствия преступления.

Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер- Петросяна. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, и, отсидев 2 года, был выпущен на свободу.