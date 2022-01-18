Вторник, 18 Января 2022 16:20

АрмИнфо.Азербайджан использует армянских военнопленных и гражданских лиц в качестве рычага давления на Армению и Арцах. Об этом 18 января на пресс-конференции в Степанакерте заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

<Вопрос очень болезненный. Но во многом от нас не зависит его решение. Азербайджан попирая все международные нормы, в том числе и международного гуманитарного права и основополагающих прав человека, удерживает гражданских и военных. Кстати, часть из них, мы можем утверждать это на основе фактов, скрывает, используя как заложников или даже рабов. Азербайджан использует наших соотечественников в качестве заложников и рычага давления и торга с Арменией и Арцахом>, - подчеркнул Бегларян.

При этом касаясь арцахцев, которые при тех или иных обстоятельствах в последнее время оказываются на азербайджанской стороне, госминистр подчеркнул, что эти вопросы решаются посредством российских миротворцев, удается их вернуть. <Что касается плененных в ходе войны и после, в частности, в Хцаберде - фактически, мы к сожалению, не имеем механизмов и рычагов прямого воздействия. Скорее посредством российской стороны и вместе с армянскими коллегами пытаемся оказать давление с помощью международных партнеров. Но, к сожалению, результаты не столь ощутимы, как хотелось бы>, - подытожил Бегларян.

Отметим, что Азербайджан в нарушение взятых обязательств, вот уже второй год уже удерживает армянских военнопленных и гражданских лиц. Более того, в отношении многих из них были учинены постановочные судебные процессы, и они были приговорены к длительным тюремным срокам. Стоит также отметить, что до сих пор нет точных данных о количестве военнопленных и заложников, которые удерживаются в азербайджанском плену, где они подвергаются бесчеловечному обращению.