Вторник, 18 Января 2022 16:19

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится:

"Ваше Превосходительство, направляю Вам теплые поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Болгария. Подписанный в 1992 году протокол официально закрепил многовековые исторические и культурные связи между нашими народами.

На протяжении последних трех десятилетий наши двусторонние межгосударственные отношения ознаменовались непрерывным развитием искреннего и эффективного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии. Сегодня у нас насыщенная двусторонняя повестка, которая охватывает множество направлений, в том числе партнерство в международных организациях, политический диалог, межпарламентское сотрудничество, а также активное взаимодействие в сферах образования, культуры и торговли.

Убежден, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению широкого спектра нашего двустороннего сотрудничества.

Еще раз поздравляя с 30-летием установления дипломатических отношений, примите, Ваше Превосходительство, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении".