Вторник, 18 Января 2022 16:18

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны перейти к более жестким мерам и по вопросу посещения Нагорного Карабаха и по вопросу окончательного урегулирования конфликта, поскольку наделены соответствующим международным мандатом.

Подобное мнение 18 января на пресс-конференции в Степанакерте выразил госминистр Арцаха Артак Бегларян, касаясь неуважительного отношения президента Азербайджана в адрес сопредседателей МГ ОБСЕ, в том числе и в ходе последнего интервью.

<Подобное поведение президента Азербайджана, полагаю, обусловлено в первую очередь поведением самих сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые молчат. Это не первый раз, когда Алиев не только выступает с заявлениями о блокировке их деятельности, но и высмеивает деятельность посредников, и даже унижает их>, - сказал Бегларян, напомнив, что первый раз это произошло после войны 2020 года.

При этом госминистр считает, что поскольку посредники терпят подобные унижения, молчат, Азербайджан постепенно становится всё более нахальным.

<Сопредседатели уже должны говорить с позиции арбитра, а не как примирители, или решающие исключительно технические вопросы посредники. Даже, если Азербайджан говорит, что конфликт урегулирован, все понимают, что он не решен, более того находится в более сложной ситуации>,- добавил чиновник, напомнив, что все страны сопредседатели принимают и сами же заявляют, что карабахский конфликт не урегулирован.

Следовательно, продолжил он, если Азербайджан не желает иметь дела с каким-либо международным посредником при урегулировании этого конфликта, должны быть приняты односторонние решения и действия со стороны международного сообщества.

По убеждению чиновника, после издевок Алиева в адрес сопредседателей, эти страны должны были бы без учета мнения Азербайджана не только посетить Арцах, но и признать если не независимость, то по крайней мере факт реализации права народа Арцаха на самоопределение, в особенности после войны, потому что вследствие войны все основные обсуждаемые вопросы либо решены либо попраны, кроме права на самоопределение. <А чем больше они будут придерживаться трусливой политики, тем больше Азербайджан будет наглеть>, - подчеркнул госминистр Арцаха.

На уточнение, поддерживают ли власти Арцаха контакты с какими-либо международными структурами, Бегларян отметил, что у Арцаха есть определенные прямые контакты с некоторыми представителями международных организаций, но зачастую это не официальные контакты.

<Свое мнение мы можем донести таким образом, однако основные контакты происходят посредством РА. В частности, дипломатического корпуса>, - отметил госминистр, подтвердив, что после войны международная изоляция Арцаха увеличилась.

<Азербайджан прилагает к этому все усилия. До си пор сопредседатели МГ ОБСЕ не посетили Нагорный Карабах, это <благодаря> Азербайджану. То же с ЮНЕСКО, ВК УВКБ ООН, комиссаром по правам человека СЕ. То есть это касается всех тех, кто заявлял о готовности посетить Арцах, даже сроки указывал, но так и не приехал. Причина блокирование со стороны Азербайджана. Достойно сожаления, что международные организации подчиняются незаконным бесчеловечным шагам Азербайджана, тем паче, что в их функции входит защита прав человека и решение гуманитарных вопросов. Права человека должны превалировать. Международным организациям следует быть смелее. Мой опыт омбудсмена говорит о недостатке смелости с их стороны>, - подытожил он.