Вторник, 18 Января 2022 12:35

АрмИнфо.У Республик Арцах есть будущее, и жить и созидать на собственной земле является гарантией этого будущего. Об этом 18 января в ходе пресс-конференции в Степанакерте заявил Госминистр Арцаха Артак Бегларян, касаясь утверждения ряда кругов, в том числе и утверждений заведующего кафедрой истории Мичиганского университета Жирайра Липаритяна о том, что у Республики Арцах нет будущего.

<Я не согласен с утверждениями, что у Республики Арцах нет будущего. Я неоднократно представлял эту свою позиция, в том числе и Липаритяну. Я считаю, что у Республик Арцах есть будущее и гарантией этого будущего является жить и созидать здесь на собственной земле, профессионально, эффективно и последовательно укрепляя свою государственность. Это не легкий путь, достаточно долгий, но я уверен, в его результативности>, - отметил Бегларян. При этом чиновник считает, что Липаритян может и не застать факт международного признания Республики Арцаха, поскольку он находится в преклонном возрасте, но этот момент несомненно наступит. <Я сказал Липаритяну, что он может быть и не застанет признания Республики Арцаха, поскольку ему уже за 70, но я уверен - этот момент наступит. Почему, я считают, что Липаритян не застанет, поскольку это вопрос не нескольких лет, полагаю, что это может занять десятилетия и будет успешным, если армянский народ будет иметь необходимую смелость и профессионализм>, - считает госминистр.

Он также коснулся своей встречи с первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном и сообщил, что с ним не обсуждал вышеперечисленные вопросы, а разговор больше был посвящен переговорному опыту последнего по переговорному процессу в 90-ых годах, а также его мнению по ряду вопросов, в том числе и гуманитарного характера. <Я сам не разделяю идеологию Тер- Петросяна, есть принципиальные расхождения, о чем я уже сказал>, - подытожил Бегларян.

Ранее, советник первого президента и экс-секретарь Совбеза Армении Жирайр Липаритян ранее выразил убеждение, что в вопросе статуса Карабаха максимум чего можно добиться - это автономия и на большее не стоит надеяться.