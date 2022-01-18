Вторник, 18 Января 2022 11:55

АрмИнфо.Более безопасный и конфиденциальный способ оплаты с помощью iPhone и Apple Watch.

Ардшинбанк предлагает своим клиентам Apple Pay более безопасный, надежный и конфиденциальный способ оплаты, который поможет им избежать передачи данных своей платежной карты другим лицам, а также физического касания кнопок или обмена наличными, и использует возможности iPhone для защиты каждой транзакции.

Чтобы совершить бесконтактный платеж, покупатель просто подносит свой iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая покупка Apple Pay безопасна, поскольку она идентифицируется с помощью Face ID, Touch ID или пароля устройства, а также одноразового уникального динамического кода безопасности. Apple Pay принимается в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кафе, розничных магазинах и многих других местах.

Клиенты также могут использовать Apple Pay на iPhone, iPad и Mac, чтобы совершать более быстрые и удобные покупки в приложениях или в Интернете в Safari без необходимости создавать учетную запись или повторно вводить информацию о доставке и выставлении счетов. Apple Pay, помимо прочего, упрощает оплату еды и доставки продуктов, транспорта и парковки, а также покупок в Интернете. Apple Pay также можно использовать для оплаты в приложениях на Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда клиенты используют кредитную или дебетовую карту с Apple Pay, фактические номера карт не хранятся ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваевается уникальный номер учетной записи устройства, который зашифровывается и надежно хранится на Secure Element - стандартном сертифицированном чипе, предназначенном для безопасного хранения на устройстве платежной информации.

Apple Pay легко настроить. Просто откройте приложение Wallet на своем iPhone, нажмите + и следуйте инструкциям по добавлению кредитной или дебетовой карты Ардшинбанка. После того, как вы добавите карту в iPhone, Apple Watch, iPad или Mac, вы можете сразу же начать использовать Apple Pay на своем устройстве. При этом вы продолжите получать все вознаграждения и преимущества, предлагаемые картами Ардшинбанка.

Дополнительную информацию об Apple Pay можно найти на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Для получения дополнительной информации об Ардшинбанке посетите http://www.applepay.ardshinbank.am/