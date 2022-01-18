Вторник, 18 Января 2022 11:41

АрмИнфо.В Армении за последние сутки провели 4 597 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 360 новых случаев заражения (7,8% от числа граждан сдавших тест), выздоровел 61 человек, скончалось - 2.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 18 января фактическое лечение получает 4 891 пациент.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 649 252 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 348 145 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 716 (95,8%), скончалось - 8 022 (2,3%).