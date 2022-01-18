Вторник, 18 Января 2022 11:15

АрмИнфо. Эдгар Парванян назначен вице- губернатором Арагацотнской области Армении.

Как сообщает официальный сайт правительства, решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 17 января Тигран Егиазарян освобожден от занимаемой должности врио заместителя губернатора, и на его место назначен Парванян.

Отметим, что Парванян возглавлял избирательный список партии власти "Гражданский договор" в общине Апаран на выборах в ОМС, состоявшихся 5 декабря 2021 года.