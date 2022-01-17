Понедельник, 17 Января 2022 20:41

АрмИнфо.В связи с нарушениями, выявленными в ходе внеочередных парламентских выборов в Армении, прошедших 20 июня 2021 г, возбуждено 87 уголовных дел в отношении 91 лица. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, подводя итоги работ, касающихся привлечения к уголовной ответственности в связи с нарушениями в ходе последних парламентских выборов.

Согласно ведомству, 67 лиц из вышеуказанных 91 обвиняются в совершении деяний, связанных с подкупом избирателей.

<По положению на 1 января 2022 г, 14 производств приостановлены, по 24 уголовным делам принято решение о прекращении производств. Продолжается следствие по около 20 делам в отношении 34 лиц>, - говорится в сообщении Генпрокуратуры, добавляется 24 лица обвиняются в подкупе избирателей или получении взятки, посредничестве в передаче взятки, 6 в нарушении тайны голосования. Среди нарушений также повторное голосование, препятствование свободному волеизъявлению избирателей, угрозы применения насилия в ходе агитационной кампании и применение насилия.

В ведомстве констатировали, что 8 обвиняемых были кандидатами от политических сил, в частности: 2 были представителями блока <Армения>, 4 блока <Честь имею>, 1 партии <Процветающая Армения>, 1 <Верелк>.

<В отношении 24 лиц в качестве меры пресечения был избран арест, затем в отношении 12 мера пресечения была изменена. После выборов в суды было отправлено 29 дел в отношении 53 лиц. 42 обвиняются в подкупе избирателей, получении взятки, посредничестве в передаче взятки. 11 были представителями блока <Армения>, 23 блока <Честь имею>, 2 <Процветающей Армении>, 1 <Верелк>. По 5 делам вынесено решение. По 3 делам 4 обвиняемых приговорены к лишению свободы, однако в случае 3 - условно. Еще 2 по 2 делам приговорены к штрафам. Расследование 22 дел в отношении 42 лиц продолжается>, - говорится в сообщении Генпрокуратуры РА, добавляется, что фактически 80 % лиц, обвиняются в даче избирательной взятки.

Примечательно, что в Генпрокуратуре не зафиксировали ни одного нарушения с стороны правящей силы <Гражданский договор>. Меж тем, как в день выборов, так и в ходе агиткампании сообщалось о множественных нарушениях со стороны действующей власти, в том числе и использования административного ресурса в ходе голосования. Оппозиция также сигнализировала о раздутых избирательных списках. Примечательно, что доказательством этому стали списки, опубликованные тем же ЦИК уже осенью 2021 года в ходе выборов в Органы местного самоуправления. Тогда СМИ обнаружили серьезные расхождения в цифрах в списках во время летних выборов и осенних. В некоторых случаях разницах доходила до 15-20 тысяч избирателей.

Напомним, что Партия "Гражданский договор" премьер-министра РА Никола Пашиняна набралав ходе выборов 53,91% голосов. За нее проголосовали 688 761 человек.

За блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна) - 269 481, или 21,9%, блок "Честь имею" (экс-президента Сержа Саргсяна) набрал 66 650 голосов, или 5,22%. Всего в избирательные списки были включены 2 595 512 человек, в голосовании участвовали 1 281 997, или 49,39% избирателей. Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока.