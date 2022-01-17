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|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10:00-16:00 частично квартал ‘Киликия”, жилые дома 30-43 на улице Исраеляна, жилые дома 7-13 на улице Пароняна, жилые дома 17, 21 на улице Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами; жилые дома 5 /2/14 /, 7 /4/2/, 9/2/13/, 13/3/11 на переулке Бабаджаняна, жилые дома 7/2/4/, 9/4/1/, 11/2/5/, 13/1/7/, 15/1/8/ и собственные дома на улице Душанбе, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;
11:00-17:00 собственные дома 139-154 на 11-ой улице, 1-21 на 33-ей улице, 1-16 на 38-ой улице Нор Ареша; собственные дома 66-101 и жилой дом 2 на 42-ой улице Нор Ареша; жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Ленинградяна, 3, 5, 7 на улице Алабяна, жилые дома 52, 54, 56, 58, 60 на улице Андраника, 37, 39, 41, 43 на улице Раффи, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 77 на улице Бабаджаняна, жилые дома 1А, 1Б ,2, 4, 5, 6А, 6Б на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами; жилой дом 53 на улице Манташяна, жилые дома 5, 7 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами, общежития N2, 3 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами, собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами;
в Араратской области:
10:30-16:00 частично село Востан;
в Котайкской области:
11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;
в Тавушской области:
13:00-14:00 улицы Абовяна, Ереванян, Карагезяна, Тавризян, больница, мэрия, рынок, почтовое отделение, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.
|Генпрокуратура РА: После внеочередных парламентских выборов в суды было отправлено 29 дел в отношении 53 лиц
|"Гражданский договор" предлагает упростить порядок вступления в наследство граждан, погибших в 44-дневной войне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Постпред Росси в ОБСЕ: Нас заботит, что тройке сопредседателей МГ до сих пор не удается побывать в регионе
|Болат Иманбаев: Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране
|Французские парламентарии обратились к Макрону в связи с угрозами Алиева в адрес Валери Пекрес
|Прогноз: Возобновление деятельности МГ ОБСЕ приведет к приграничной эскалации
|Политтехнолог: Казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ
|Секретарь Совбеза РА: Пытаться говорить в логике предусловий - это процесс, который никуда не ведет
|В Армении заметно снизилась суточная динамика летальных исходов от коронавируса
|Правящая фракция во второй раз отказалась внести в повестку предложенное оппозицией заявление по делимитации и демаркации границы
|Лилит Киракосян и Эдгар Акопян заняли вакантные места депутатов от правящей фракции
|Спецпредставитель Армении по диалогу с Турцией разъяснил, что имеется в виду под формулировкой "конструктивная атмосфера" на переговорах с Анкарой
|На пути к мировому рекорду: Из Гюмри до Еревана на воздушном шаре через вершины Арагаца
|В Tуркменистан прибыла с визитом представительная делегация Aфганистана
|В 12 км на юго-восток от города Капан Сюникской области РА произошло землетрясение
|В МЧС Армении сообщили о наличии закрытых и труднопроходимых дорогах на территории страны
|Из Парижа ответили на угрозы Ильхама Алиева в адрес кандидата в президенты Франции
|Мнение: Лакмусовой бумажкой искренности режима Эрдогана по нормализации отношений с Армений станет позиция по вопросу вовлечения террористов в агрессии против Арцаха
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
|Москва и Брюссель высказались по поводу первой встречи спецпредставителей Армении и Турции
|Артур Ванецян отменил свой рабочий визит в США из-за деструктивной позиции властей Армении
|В НАТО призвали Анкару и Ереван продолжить усилия по нормализации отношений
|В Армении за последние сутки выявлено 293 новых больных коронавирусом
|Президент Армении отправился в ОАЭ
|Тойво Клаар: Приветствуем новость о встрече в Москве представителей Армении и Турции
|По итогам переговоров Алиев-Зеленский в Киеве подписано 6 двусторонних соглашений
|Житель Бердзора заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне
|Анкара оценила первую встречу спецпредставителей Армении и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оппозиционер: Инцидент с армянским пастухом наглядно демонстрирует уязвимость наших приграничных населенных пунктов
|Глава МИД России рассказал о механизмах расширения ОДКБ и миротворческой операции в Казахстане
|Лавров: Россия надеется на успешность процесса по нормализации армяно-турецкий отношений
|Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.
|В Степанакерте напомнили Баку: Сопредседательство МГ ОБСЕ - единственный согласованный всеми сторонами формат урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Лавров: Процессы, начатые в формате <3+3> гораздо более значимы потому, что в нем обсуждаются в перспективы развития всего региона
|Глава МИД России указал на причины, препятствующие созданию комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Ереван: Последовательное отрицание погромов в Баку и продолжающееся укоренение ненависти к армянам до сих пор являются государственной политикой Азербайджана
|Делегации Армении и Турции прибыли в МИД РФ для участия в первой встрече по нормализации армяно- турецких отношений
|Во Франции резко ответили Азербайджану
|В Москве состоится ежегодная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ
|Захарова: Даже если кто-то хочет <бросить тень> на российских миротворцев - не получится
|За сутки в Армении подтвердилось 273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 101 человек
|Постпред Армении призвал ОБСЕ обуздать милитаристскую риторику Азербайджана
|Армянские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ возвращаются домой из Казахстана
|Папикян принял Рустама Мурадова и новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе Андрея Волкова
|В канун рабочего визита в США Ален Симонян встретился с послом Трейси и президентом Саркисяном
|Москва призывает Ереван и Баку воздержаться от использования силовых методов: Захарова
|Омбудсмен Армении сигнализирует о похищении армянского пастуха с территории РА
|Советник прокурора Армении призвал <не разжигать страсти> вокруг уголовного дела
|Ровно 32 года назад сегодня азербайджанскими властями были учинены погромы армян в Баку
|Министры обороны ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Ромелла Абовян: Не думаю, что количество посещений культурных мероприятий сократиться ввиду ограничений Минздрава
|Эрдоган на встрече с послами ЕС коснулся отношений с Арменией
|Читать больше
|Прогноз: Возобновление деятельности МГ ОБСЕ приведет к приграничной эскалации
|Политтехнолог: Казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Читать больше
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