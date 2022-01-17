Понедельник, 17 Января 2022 20:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично квартал ‘Киликия”, жилые дома 30-43 на улице Исраеляна, жилые дома 7-13 на улице Пароняна, жилые дома 17, 21 на улице Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами; жилые дома 5 /2/14 /, 7 /4/2/, 9/2/13/, 13/3/11 на переулке Бабаджаняна, жилые дома 7/2/4/, 9/4/1/, 11/2/5/, 13/1/7/, 15/1/8/ и собственные дома на улице Душанбе, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 собственные дома 139-154 на 11-ой улице, 1-21 на 33-ей улице, 1-16 на 38-ой улице Нор Ареша; собственные дома 66-101 и жилой дом 2 на 42-ой улице Нор Ареша; жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Ленинградяна, 3, 5, 7 на улице Алабяна, жилые дома 52, 54, 56, 58, 60 на улице Андраника, 37, 39, 41, 43 на улице Раффи, 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 77 на улице Бабаджаняна, жилые дома 1А, 1Б ,2, 4, 5, 6А, 6Б на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами; жилой дом 53 на улице Манташяна, жилые дома 5, 7 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами, общежития N2, 3 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами, собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Востан;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

в Тавушской области:

13:00-14:00 улицы Абовяна, Ереванян, Карагезяна, Тавризян, больница, мэрия, рынок, почтовое отделение, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.