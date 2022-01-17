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 Понедельник, 17 Января 2022 16:15
Эммануил Мкртчян

Болат Иманбаев: Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране

Болат Иманбаев: Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране

АрмИнфо. Целью новой экономической политики Правительства Казахстана является развитие полноценной и устойчивой рыночной экономики социальной направленности. Диверсификация экономики через развитие обрабатывающей промышленности, поддержка честной экономической конкуренции и «дебюрократизация» государственного аппарата являются основой новой государственной политики. Еще больше актуализировалась необходимость проведения работ по диверсификации экономики, без которой невозможно повысить благосостояние граждан и создать постоянные рабочие места. Об этом в интервью АрмИнфо заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения Болат Бариевич Иманбаев.

 

Господин Посол, благодарю Вас, что согласились на интервью. В настоящее время все мы внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Согласно последней информации, на сегодняшний день обстановка в стране стабилизировалась, и Казахстан возвращается к обычному ритму жизни. Во-первых, хотел бы узнать, что все же стало осночной причиной начала протестов в стране и почему мирные митинги переросли в массовые беспорядки?

 

Изначально мирные митинги носили социально-экономический характер. Жители Мангистауской области выступали против повышения розничных цен на сжиженный нефтяной газ и требовали их снижения до прежнего уровня, а также решения ряда социальных вопросов. В ответ на это, по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Правительство оперативно отреагировало на все требования и приняло меры по снижению цен на газ, а также ввело мораторий на повышение цен на социально-значимые продовольственные товары, горюче-смазочные материалы и коммунальные услуги. Кроме того, все задержанные в первые дни акций протеста были освобождены. Важно отметить, что принятые меры полностью подтверждают приверженность Правительства Концепции «Слышащее государство». Однако, несмотря на удовлетворение требований митингующих в Мангистауской области, в других крупных городах страны начались демонстрации с аналогичными требованиями.

К сожалению, мирные выступления в ряде городов были использованы террористическими, экстремистскими и криминальными группами для эскалации ситуации и насильственных действий. Эскалация насилия была вызвана вооружёнными нападениями на административные учреждения, отделения полиции, военные базы, гражданских лиц, включая медработников, пожарных и журналистов. Более того, нападения на административные и военные объекты, захват аэропорта и удержание иностранных пассажирских и грузовых самолётов в городе Алматы – свидетельствуют о высоком уровне подготовки и cкоординированных действиях нападавших. Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом. Важно подчеркнуть, что участники последующих массовых беспорядков не выдвигали каких-либо конкретных требований. Они не имели намерений вести переговоры с властями, а были нацелены на насильственное свержение конституционного строя.

 

Какие шаги предприняли власти страны во время эскалации ситуации?

 

В связи с обострением ситуации Президент Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Председателя Совета Безопасности РК и обратился к государствам-членам ОДКБ о направлении миротворческих сил для содействия в стабилизации обстановки в Республике. 13 января Глава государства провел телефонные переговоры с Премьер-министром Армении Н.Пашиняном и другими лидерами государств-членов ОДКБ, проинформировав о начале вывода миротворческого контингента из страны  и поблагодарив за оказанную поддержку. Как Вы знаете, в настоящее время миротворческая миссия ОДКБ завершена, в составе миссии принял участие армянский миротворческий контингент.

5 января в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который включает комплекс мер, направленных на поддержание общественной безопасности и верховенство закона. Кстати, уже с 13 января 2022 года в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, с 14 января в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской и городе Шымкент, с 15 января в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях отменен режим ЧП. Изначально, режим ЧП был введен на всей территории Республики до 19 января.

6 января по приказу Президента в стране началась контртеррористическая операция. Кроме того, Глава государства поручил правоохранительным органам сформировать следственную группу для проведения масштабного расследования и привлечения всех виновных к ответственности. Хотел бы подчеркнуть, что государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность и защиту находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний.

 

Как вы оцениваете ситуацию в Казахстане в настоящее время?

 

Комплекс мер, предпринятых государством, в том числе и контртеррористическая операция, которые проводили казахстанские силовые структуры, помогли быстро восстановить конституционный порядок. В настоящее время по всей стране государственные органы, центры обслуживания населения, объекты бизнеса, банки, аэропорты работают в штатном режиме. Правительство делает всё возможное, чтобы помочь пострадавшим гражданам и представителям бизнеса.

Важно подчеркнуть сплоченность народа Казахстана в тяжелый час испытаний. Граждане поддерживают меры Президента по восстановлению мирной жизни, инициативно формируют народные дружины по охране социальных объектов. Также хотел бы отметить содействие и помощь со стороны Правительства и народа Армении. Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране.

 

Господин Посол, в Казахстане сформирован новый Кабинет министров. Какие задачи стоят перед новым Правительством?

 

Очень хороший вопрос. Как вы знаете, 11 января Глава государства выступил с речью на специальном заседании Мажилиса (нижней палаты Парламента Казахстана), в ходе которого была одобрена кандидатура Алихана Смаилова в качестве нового Премьер-министра Казахстана. Кабинету нового Премьер-министра предоставлено три недели для подготовки и представления плана действий Правительства на 2022 год. Кроме того, на заседании Президент К.Токаев выдвинул ряд важных инициатив, направленных на преодоление нынешнего кризиса и дальнейшее развитие страны.

 

Вы не могли бы подробнее рассказать о них?

 

Во-первых, Правительству дано поручение оказать всестороннюю помощь семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц. Пострадавшему бизнесу уже оказывается финансовая помощь. К примеру, для предприятий временно приостановлена выплата процентов по кредитам, уплата административных штрафов и пеней.

Президент К.Токаев назвал поддержку населения, отечественных и иностранных инвесторов одним из приоритетов в работе Правительства. Кабинет министров предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана. Глава государства также объявил о необходимости создания новой Концепции инвестиционной политики, которая будет разработана для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами будут строго соблюдаться и выполняться.

Правительство приложит особые усилия для решения проблем экономического неравенства в Казахстане, обеспечив увеличение доходов всех групп населения в соответствии с ростом национальной экономики. В течение двух месяцев Правительство и Палата предпринимателей разработают программу по увеличению доходов населения в целом и подготовят конкретные предложения по сокращению бедности в Казахстане.

Правительство также разработает новый Социальный кодекс, в котором  государственная социальная политика должна быть адаптирована к новой реальности, принимая во внимание вызовы пандемии «Covid19» и другие проблемы. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового «общественного договора» в Казахстане.

Кстати, по поручению Главы государства в стране создан специальный фонд «Народу Казахстана» для поддержки граждан Казахстана. Его деятельность будет полностью прозрачной и подотчётной общественности, а финансирование будет осуществляться из частных и государственных источников.

Целью новой экономической политики Правительства является развитие полноценной и устойчивой рыночной экономики социальной направленности. Диверсификация экономики через развитие обрабатывающей промышленности, поддержка честной экономической конкуренции и «дебюрократизация» государственного аппарата являются основой новой государственной политики. Отмечена необходимость проведения диверсификации экономики, без которой невозможно повысить благосостояние граждан и создать постоянные рабочие места.

Казахстан продолжит курс Президента на последовательную политическую модернизацию. Президент К.Токаев уже осуществил четыре пакета политических реформ. Пятый пакет будет представлен в сентябре т.г. в Послании Президента к народу Казахстана. Программа политических и экономических преобразований будет продолжаться и дальше. Правительство будет работать с экспертным сообществом и гражданским обществом над подготовкой пакета предложений, которые будут рассмотрены на заседании Национального совета общественного доверия Казахстана.

 

Господин Посол, в конце нашей беседы, не могли бы Вы рассказать об армяно-казахстанских отношениях в свете произошедших событий?

 

Казахстан остается приверженцем многовекторной внешней политики, поддерживая дружеские отношения со всеми странами мира. Армения является для Казахстана дружественной страной и надежным партнером как на двустороннем уровне, так и в рамках общих интеграционных объединений и международных организаций, таких как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ и др.

В настоящее время отношения между Казахстаном и Арменией продолжают динамично развиваться в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, налажен доверительный диалог на высшем и высоком уровнях. В этом году Казахстан и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Уверен, что казахстанско-армянское взаимовыгодное партнерство будет и впредь развиваться на благо народов двух стран.

 

Благодарю Вас за содержательную беседу.


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