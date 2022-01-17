Понедельник, 17 Января 2022 14:23

АрмИнфо.Возобновление деятельности Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Арцаха, вне всяких сомнений, приведет к еще большему усилению уже существующей усилиями Алиева приграничной эскалации. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Такова моя оценка сопутствующих данному процессу рисков. И ответственные за обеспечение национальной безопасности Армении структуры должны четко это для себя уяснить. Подобная перспектива никоим образом не зависит от резко усилившихся после итогов 44-х дневной войны противоречий между странами - сопредседателями МГ. Понятно, что встретить условный российский план по Арцаху и шире по региону рукоплесканиями США и Франция просто не могли", - заметил он.

Комментируя последние проявления алиевской агрессии на границе в Гегаркуникской области, стоившие Армении трех жизней военнослужащих, аналитик подчеркнул, что подобное развитие событий лично для него было вполне ожидаемо. В первую очередь ввиду сделанного под занавес прошлого года заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его словам, содержание данного заявления создало все основы необходимые для выхода на подобный вывод с соответствующей оценкой сопутствующих рисков .

11 января азербайджанские ВС предприняли очередную провокацию на восточном направлении границы с Арменией. Особенно интенсивный огонь велся по селам Норабак, Верин и Неркин Шоржа. Выстрелы артиллерии и огонь с беспилотников были слышны и в селе Кут. В результате проявления очередного акта агрессии алиевского режима погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Согласно Сафаряну, несмотря на отсутствие четкой адресности, содержание заявления Лаврова, Блинкена и Ле Дриана имело достаточно жесткую тональность и явно было обращено в первую очередь к Алиеву. В частности, так его часть, в которой фактически упоминалась необходимость возвращения сопредседателей МГ ОБСЕ в регион. Причем, отнюдь не только в Ереван и Баку. Необходимость, которую стороны конфликта должны приветствовать:В ответ на что азербайджанский диктатор буквально на днях пообещал пресечь их работу.

"Если мы вспомним жесткий прием оказанный Алиевым сопредседателям в Баку в ходе их первого после завершения 44-х дневной войны визита, то нам станет ясно, что в Вашингтоне и Париже его поведением сыты по горло. И вот теперь сопредседатели готовятся к визиту в регион, а Алиев своими заявлениями и убийствами на границе вновь дает понять, что он совершенно не ждет не только озвученной в декабре повестки, но и их самих. Таким образом, происходящее на нашей границе является частью противостояния между Алиевым и МГ ОБСЕ", - подытожил Сафарян.