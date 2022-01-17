Понедельник, 17 Января 2022 14:22

АрмИнфо.Казахстан был, есть и будет в будущем ареной столкновения геополитических интересов достаточно серьезных игроков, вплоть до глобального масштаба. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"В этом свете, прогнозировать скорое урегулирование ситуации в стране, представляется, сложным. И, в целом, несмотря на фактическое отсутствие достоверной информации об инициаторах и причинах казахского кризиса, можно с уверенностью констатировать один непреложный факт. Геополитические дивиденды как последствие казахского бунта единолично собрала Москва, пусть и посредством ОДКБ, существенным образом закрепив собственные позиции в Казахстане", - подчеркнул он.

Отметив, в этом свете, наличие некоторых параллелей между событиями в Казахстане с событиями прошлого года в Беларуси, политтехнолог заметил, что укрепление позиций РФ в Казахстане совершенно не означает отмену казахских проектов остальных геополитических интересантов. На его взгляд, Москва пока что выиграла одно, пусть и весьма важное сражение. И теперь ей предстоит закрепить собственные геополитические позиции в Казахстане с целью их сохранения.

На взгляд Акопяна, казахский бунт привел не только к существенному российскому, но и китайскому усилению в Казахстане. В первую очередь за счет расшатывания позиций Турции. В этом свете, политтехнолог выделил интерес Пекина в, как минимум, заморозке турецких программ в Казахстане.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии турецкого геополитического отступления в Казахстане на другой нестабильный регион Южного Кавказа, Акопян не исключил возможности реализации Анкарой подобного сценария в нашем регионе. На его взгляд, Турция, конечно, может попытаться восстановить общие собственные позиции посредством продвижения на ЮК.

"Последнее предполагает попытку Анкары начать еще один геополитический торг уже на Южном Кавказе. Вдобавок к уже имеющемуся процессу вокруг главной турецкой мишени в регионе - "Зангезурского коридора". Таким образом, казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ", - подытожил политтехнолог.