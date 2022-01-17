Понедельник, 17 Января 2022 12:02

АрмИнфо.В Армении за последние сутки провели 4040 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 168 новых случаев заражения (4,1% от числа граждан сдавших тест), выздоровело 46 человек, скончался - 1.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 17 января фактическое лечение получает 4 594 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 644 655 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 347 785 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 655 (95,9%), скончалось - 8 020 (2,3%)