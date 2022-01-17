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|В канун рабочего визита в США Ален Симонян встретился с послом Трейси и президентом Саркисяном
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АрмИнфо. Два новых депутата правящей фракции "Гражданский договор" Лилит Киракосян и Эдгар Акопян 17 января принесли присягу.
Киракосян и Акопян займут "кресло" Сергея Мовсисяна и Седрака Тевоняна, которые в начале января сложили депутатский мандат, а затем были назначены губернаторами Арагацотна и Араратской области.
Отметим, что Лилит Киракосян - экс-член фракции "Мой шаг" в Совете старейшин Еревана, Эдгар Акопян - бывший глава территориальной структуры административного района Малатия-Себастия партии ГД.
|Генпрокуратура РА: После внеочередных парламентских выборов в суды было отправлено 29 дел в отношении 53 лиц
|"Гражданский договор" предлагает упростить порядок вступления в наследство граждан, погибших в 44-дневной войне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Постпред Росси в ОБСЕ: Нас заботит, что тройке сопредседателей МГ до сих пор не удается побывать в регионе
|Болат Иманбаев: Мы видим большую поддержку и сопереживание граждан Армении в связи с событиями в нашей стране
|Французские парламентарии обратились к Макрону в связи с угрозами Алиева в адрес Валери Пекрес
|Прогноз: Возобновление деятельности МГ ОБСЕ приведет к приграничной эскалации
|Политтехнолог: Казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ
|Секретарь Совбеза РА: Пытаться говорить в логике предусловий - это процесс, который никуда не ведет
|В Армении заметно снизилась суточная динамика летальных исходов от коронавируса
|Правящая фракция во второй раз отказалась внести в повестку предложенное оппозицией заявление по делимитации и демаркации границы
|Лилит Киракосян и Эдгар Акопян заняли вакантные места депутатов от правящей фракции
|Спецпредставитель Армении по диалогу с Турцией разъяснил, что имеется в виду под формулировкой "конструктивная атмосфера" на переговорах с Анкарой
|На пути к мировому рекорду: Из Гюмри до Еревана на воздушном шаре через вершины Арагаца
|В Tуркменистан прибыла с визитом представительная делегация Aфганистана
|В 12 км на юго-восток от города Капан Сюникской области РА произошло землетрясение
|В МЧС Армении сообщили о наличии закрытых и труднопроходимых дорогах на территории страны
|Из Парижа ответили на угрозы Ильхама Алиева в адрес кандидата в президенты Франции
|Мнение: Лакмусовой бумажкой искренности режима Эрдогана по нормализации отношений с Армений станет позиция по вопросу вовлечения террористов в агрессии против Арцаха
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
|Москва и Брюссель высказались по поводу первой встречи спецпредставителей Армении и Турции
|Артур Ванецян отменил свой рабочий визит в США из-за деструктивной позиции властей Армении
|В НАТО призвали Анкару и Ереван продолжить усилия по нормализации отношений
|В Армении за последние сутки выявлено 293 новых больных коронавирусом
|Президент Армении отправился в ОАЭ
|Тойво Клаар: Приветствуем новость о встрече в Москве представителей Армении и Турции
|По итогам переговоров Алиев-Зеленский в Киеве подписано 6 двусторонних соглашений
|Житель Бердзора заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне
|Анкара оценила первую встречу спецпредставителей Армении и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оппозиционер: Инцидент с армянским пастухом наглядно демонстрирует уязвимость наших приграничных населенных пунктов
|Глава МИД России рассказал о механизмах расширения ОДКБ и миротворческой операции в Казахстане
|Лавров: Россия надеется на успешность процесса по нормализации армяно-турецкий отношений
|Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.
|В Степанакерте напомнили Баку: Сопредседательство МГ ОБСЕ - единственный согласованный всеми сторонами формат урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Лавров: Процессы, начатые в формате <3+3> гораздо более значимы потому, что в нем обсуждаются в перспективы развития всего региона
|Глава МИД России указал на причины, препятствующие созданию комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Ереван: Последовательное отрицание погромов в Баку и продолжающееся укоренение ненависти к армянам до сих пор являются государственной политикой Азербайджана
|Делегации Армении и Турции прибыли в МИД РФ для участия в первой встрече по нормализации армяно- турецких отношений
|Во Франции резко ответили Азербайджану
|В Москве состоится ежегодная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ
|Захарова: Даже если кто-то хочет <бросить тень> на российских миротворцев - не получится
|За сутки в Армении подтвердилось 273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 101 человек
|Постпред Армении призвал ОБСЕ обуздать милитаристскую риторику Азербайджана
|Армянские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ возвращаются домой из Казахстана
|Папикян принял Рустама Мурадова и новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе Андрея Волкова
|В канун рабочего визита в США Ален Симонян встретился с послом Трейси и президентом Саркисяном
|Москва призывает Ереван и Баку воздержаться от использования силовых методов: Захарова
|Омбудсмен Армении сигнализирует о похищении армянского пастуха с территории РА
|Советник прокурора Армении призвал <не разжигать страсти> вокруг уголовного дела
|Ровно 32 года назад сегодня азербайджанскими властями были учинены погромы армян в Баку
|Министры обороны ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Ромелла Абовян: Не думаю, что количество посещений культурных мероприятий сократиться ввиду ограничений Минздрава
|Эрдоган на встрече с послами ЕС коснулся отношений с Арменией
|Читать больше
|Прогноз: Возобновление деятельности МГ ОБСЕ приведет к приграничной эскалации
|Политтехнолог: Казахстанская нестабильность вполне способна проецироваться на Южный Кавказ
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Читать больше
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