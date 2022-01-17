Понедельник, 17 Января 2022 11:41

АрмИнфо. Два новых депутата правящей фракции "Гражданский договор" Лилит Киракосян и Эдгар Акопян 17 января принесли присягу.

Киракосян и Акопян займут "кресло" Сергея Мовсисяна и Седрака Тевоняна, которые в начале января сложили депутатский мандат, а затем были назначены губернаторами Арагацотна и Араратской области.

Отметим, что Лилит Киракосян - экс-член фракции "Мой шаг" в Совете старейшин Еревана, Эдгар Акопян - бывший глава территориальной структуры административного района Малатия-Себастия партии ГД.