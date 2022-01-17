Понедельник, 17 Января 2022 10:49

АрмИнфо. Сегодня из Гюмри стартовала инициатива, которая претендует поставить мировой рекорд.

Так, сегодня рано утром абсолютные чемпионы Кубка вызова "Шар-НН", пилоты интернационального экипажа Наири Барсегян из Еревана и Сергей Баженов из Москвы запустили новую инициативу. В частности, пролететь на воздушном шаре из Гюмри до Еревана через вершины горы Арагац.

Как сообщил сам Наири Барсегян, полет, стартовавший сегодня в 6 утра будет длиться 6-7 часов на высоте до 5 км.

«Мы решили совершить исключительный полет, тем самым став еще на шаг ближе к мировому рекорду, который хотим поставить с моим русским партнером Сергеем Боженовым. Из Гюмри через вершины Аргаца до территории Еревана-Гарни. Во время полета мы будем использовать специальное снаряжение, так как температура воздуха будет ниже -35С. Разумеется, у нас будет с собой кислород, ряд аэронавигационных и других технических средств для выполнения полета по намеченному маршруту. Знаете ли вы, что воздушный шар летит только по направлению ветра и скорости», - вопрошал Барсегян, пообещав впечатляющие фотографии с полета, особенно когда солнце на рассвете будет на вершине Арагаца.