Как сообщает пресс-служба МЧС РА, землетрясение сейсмическими службами Армении было зафиксировано в 07:25 часов по местному времени 16 января. Очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила толчков составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в городе Капан и ряде сел силой в 4-5 баллов. В городах Вайк и Ехегданзор Вайоцдзорской области и в столице Арцаха Степанакерте сила толчков составила 3-4 балла.

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