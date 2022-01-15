Суббота, 15 Января 2022 16:07

АрмИнфо.На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, закрыта, дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари в Арагацотнской области. При этом труднопроходимы дороги от трассы М-1 Ширакской области до сел Мусаелян, Красар и Амасия-Бердашен. Затруднен проезд через перевал Варденяц.

В МЧС РА при этом рекомендуют большегрузам с прицепами использовать цепи противоскольжения при проезде через перевал. Первый километр трассы Горис-Ереван закрыт из- за метели. Также односторонее движение на участке Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области (158 км дороги Ереван-Мегри).