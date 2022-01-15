Суббота, 15 Января 2022 12:39

АрмИнфо.И официальный Ереван, и Анкара оценили встречу спецпосланников Армении и Турции в Москве как «позитивную и-конструктивную, констатировал глава факультета востоковедения Ереванского государственного университета Вардан Восканян.

Однако, по ряду вопросов, по мнению эксперта, армянское общество должно интересовать одно обстоятельство: будет ли в ходе подобных встреч Армения поднимать вопрос о террористах, совершивших бесчеловечные преступления, которые были переброшены в регион режимом Эрдогана во время 44-дневной война.

По его словам, в конце концов, у армянской стороны есть в этом вопросе наглядные доказательства в виде уголовного дела в отношении двух наемников-террористов, арестованных Армией обороны Арцаха.

Эксперт считает, что лакмусовой бумажкой искренности намерений режима Эрдогана по нормализации отношений с Армений станет позиция по вопросу вовлечения международных террористов в агрессии против Арцаха.

«Поэтому будет крайне важно понять, насколько «конструктивным» будет фактически поддерживающий международный терроризм» режим Эрдогана, и позиция по этому вопросу будет демонстрировать насколько Турция «искренняя» в своих стремлениях», - подытожил он.

Отметим, что 14 января, в Москве прошла первая встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. В Ереване и Анкаре назвали, прошедшие переговоры конструктивными и позитивными.