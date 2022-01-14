Пятница, 14 Января 2022 18:16

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян отправился в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет встречи с высшим руководством ОАЭ для обсуждения вопросов по межгосударственному сотрудничеству.

В частности, как сообщает пресс-служба главы государства, Армен Саркисян посетит научно-промышленный центр <Масдар>. С руководством компании президент обсудит вопросы, касающиеся новых инвестиций в сферу альтернативной энергетики и следующий этап программы <Масдар>, а также возможности взаимодействия в области инновационных технологий.

Помимо этого, Армен Саркисян с руководством эмирата Шарджа обсудит вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере авиации, туризма и инвестиций. Вместе с тем, стороны поговорят об участии Армении в качестве почетного гостя в ежегодном Международном культурном фестивале <Дни наследия Шарджи>.

Сообщается, что в рамках визита в ОАЭ президент также примет участие в международном авторитетном форуме Abu Dhabi Sustainability Week

2022.

Напомним, что 26 ноября 2021 года, по итогам конкурса, правительство Армении подписало соглашение с компанией Масдар о строительстве в стране фотовольтаидной электростанции <Айг- 1> в районе г.Талин, мощностью в 200 МВт. Ранее, в июле с.г. компания Масдар была признана победителем тендера проектов по строительству этой фотовольтаидной промышленной станции. Согласно конкурсному предложению компания предложила достаточно низкий тариф с будущего объекта солнечной генерации - $0,0290 без учета НДС за 1 кВт/ч электроэнергии. Бенефициаром 85% акций станет компания Масдар, а 15% акций -будут принадлежать армянскому Фонду государственных интересов ANIF. Строительство будет осуществлено за 2 года. Общая стоимость инвестиционной программы оценивается в $174 млн. Масдар является дочерней компанией Mubadala Investment Company, ОАЭ, с общими активами в $220 млрд. и одной из ведущих мировых компаний в области возобновляемых источников энергии. Отметим, что согласно программе развития возобновляемых источников энергии, до 2030 года в Армении должны быть построены солнечные электростанции с общей установленной мощностью до 1 тысячи мегаватт.-