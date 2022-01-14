Пятница, 14 Января 2022 17:17

АрмИнфо. Житель Бердзора, 69-летний Андраник Алексанян 14 января заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне.

Как сообщает пресс-служба МВД Арцаха, по предварительной информации, у пожилого мужчины проблемы с психическим здоровьем.

<Предпринимаются меры для возвращения гражданина Арцаха, оказавшегося на подконтрольной Азербайджану территории домой>, - говорится в сообщении МВД НКР.

Меж тем, согласно СНБ НКР, Андраник Грантович Алексанян 1953 г.р, заблудился в районе 15 часов по местному времени в окрестностях Бердзора и оказался на территории, подконтрольной Азербайджану. Он взят под стражу.

<О случившемся сразу же сообщено российским миротворцам, которые установили и убедились в безопасности нашего гражданина. В настоящее время ведутся переговоры по возвращению гражданина АР армянской стороне>, - говорится в сообщении СНБ Арцаха.