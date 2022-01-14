Пятница, 14 Января 2022 16:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частично квартал “Киликия”, жилые дома 30-43 на улице Исраеляна, жилые дома 7-13 на улице Пароняна, жилые дома 17, 21 на улице Дзорагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 2 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 42 на 2-ой улице, 4, 6, 8, 8/1, 125/3 на 34-ой улице, собственные дома 125-135 на 37-ой улице в Нор Ареше; собственные дома 68-149 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 54, 56, 58, 60, 60а, 62 на улице Арташисяна, собственные дома на 2-ом переулке улицы Арташисяна, жилой дом 56 на улице Манташяна, жилые дома 5, 7 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 24/1 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 18А на улице Вагаршяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 17, 19 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

12:00-17:00 села Аревшат и Мусалер;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Абовяна, Ханджяна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Востан;

11:00-13:00 частично села Аралез и Нор Кянк;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Андраника и Микояна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

в Гегаркуникской области:

11:00-16:30 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, ‘Виваселл-МТС”;

в Тавушской области:

12:00-12:30 улица Парз лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Сюникской области:

10:30-13:30 улицы Галстяна, Саряна, Сатяна в городе Горис;

14:30-17:00 село Воротан.