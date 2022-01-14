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 Пятница, 14 Января 2022 16:08

Посол Казахстана в Армении: Важно успешно завершить продолжающуюся контртеррористическую операцию

Посол Казахстана в Армении: Важно успешно завершить продолжающуюся контртеррористическую операцию

АрмИнфо. Алматы и другие регионы, которым был нанесен ущерб, будут восстановлены в кратчайшие сроки. Нормальная работа финансовой системы, транспортного сектора, цепочек продовольственных поставок будут восстановлены в ближайшее время. Об этом на состоявшейся сегодня в Посольстве Республики Казахстан в Республике Армения встрече с представителями экспертного сообщества и журналистами заявил Посол РК в РА Болат Иманбаев.

По словам Посла, общая ситуация в Казахстане в настоящее время стабильна. Крайне важно успешно завершить продолжающуюся контртеррористическую операцию, полностью восстановить закон и порядок в стране. Специальной следственно-оперативной группе поручено привлечь к ответственности всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против гражданского населения, раскрыть все причины и подробности трагедии.

Будет оказана помощь семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц. Правительство предоставит этим семьям пособия на жилье и образование, а также другие формы поддержки. Правительство будет оказывать финансовую помощь и другие виды поддержки бизнесу во время кризиса. Для предприятий временно приостановлена выплата процентов по кредитам, уплата административных штрафов и пеней.

 

Поддержка общественности, отечественных и иностранных инвесторов

Правительство Казахстана предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана. Все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами будут строго соблюдаться и выполняться. Будет разработана новая концепция инвестиционной политики для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана с учётом возрастающей роли требований экологического, социального и корпоративного управления, глобального перехода к зеленой энергетике и технологического прогресса.

Правительство приложит особые усилия для решения проблем экономического неравенства в Казахстане. Правительство обеспечит рост доходов всех групп населения в соответствии с ростом национальной экономики. В течение двух месяцев Правительство и Палата предпринимателей разработают программу по увеличению доходов населения в целом и подготовят конкретные предложения по сокращению бедности в Казахстане.

Правительство разработает новый Социальный кодекс. Правительство должно адаптировать свою социальную политику к новой реальности, принимая во внимание вызовы пандемии «Covid19» и другие проблемы. Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового «общественного договора» в Казахстане.

Будут предприняты системные усилия по снижению инфляции и обеспечению стабильности национальной валюты. Целевой коридор инфляции должен составить 3-4% к 2025 году. Правительство совместно с Национальным банком и Палатой предпринимателей разработает комплекс мер по сдерживанию инфляции. Они должна включать меры по снижению зависимости от импорта, сокращению чрезмерных интервенций и использованию инструментов денежно-кредитной политики.

Будет создан специальный фонд «Народу Казахстана» для поддержки граждан Казахстана. Его деятельность будет полностью прозрачной и подотчётной общественности, а финансирование будет осуществляться из частных и государственных источников.

 

Продвижение в реализации программы реформ

Создание новой экономической платформы является ключевым фактором. Целью экономической политики Правительства является развитие полноценной рыночной экономики с надлежащей социальной ориентацией. Диверсификация экономики за счет развития обрабатывающей промышленности и поддержки справедливой экономической конкуренции являются основой этой политики. Правительство вскоре объявит о мерах по избавлению государственной службы от коррупции, формализма и бюрократии. Президент объявил, что издаст отдельный указ по снижению бюрократизма аппарата Правительства.

Казахстан продолжит курс Президента на последовательную политическую модернизацию. Президент К.Токаев уже осуществил четыре пакета политических реформ. Пятый пакет будет представлен в сентябре т.г. в Послании Президента к народу Казахстана. Программа политических и экономических преобразований будет продолжаться и дальше. Правительство будет работать с экспертным сообществом и гражданским обществом над подготовкой пакета предложений, которые будут рассмотрены на заседании Национального совета общественного доверия Казахстана.

Президент К. Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат высших государственных чиновников, депутатов Парламента и акимов (губернаторов) регионов. В то же время, заработная плата работников бюджетной сферы более низкого уровня будет продолжать расти. Преодоление непропорциональности в экономическом развитии различных регионов Казахстана будет одной из главных задач нового Правительства. Кабинету министров поручено подготовить комплекс мер по выравниванию «отстающих» в экономическом отношении регионов.

Правительство выделит образовательные гранты для молодежи, проживающей в густонаселенных областях Казахстана. Президент поручил Правительству к 2025 году открыть зарубежные филиалы не менее пяти крупных зарубежных университетов и разработать программу привлечения лучших преподавателей в регионы.


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