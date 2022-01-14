Пятница, 14 Января 2022 16:22

АрмИнфо.Инцидент с армянским пастухом, который был возвращен на родину благодаря усилиям российских миротворцев, наглядно демонстрирует уязвимость наших приграничных населенных пунктов, считает депутат от оппозиционного блока <Честь имею> Тигран Абраамян. При этом он выразил убеждение, что армянские силы, несущие службу на этом участке границы, должны были не допустить попадания пастуха в опасную зону.

<Необходимо было зафиксировать передвижение 4 азербайджанских военнослужащих в направлении армянского участка приграничной зоны. По той же логике азербайджанцы могли бы спуститься на трассу Горис-Тег-Степанакерт и устроить провокацию, которая не была бы ни зафиксирована, ни предотвращен. <Решения> для нынешней власти Армении находятся в рамках армяно-турецкого флирта и безответной любви к Азербайджану>,- выразил убеждение парламентарий. Как ранее сообщало АрмИнфо, накануне во второй половине дня, четверо вооруженных служащих Азербайджана, применив силу, увели армянского пастуха в Сюнике.

Как сообщал Защитник прав человека Армении Арман Татоян, инцидент произошел, когда армянский пастух пас овец на пастбище на пересечении сел Тех, Аравус и Хнацах. <Примерно в 15:30 4 вооруженных военнослужащих Азербайджана, заметив мирного жителя Республики Армения, спустились со своих позиций примерно на 150 м., крича на него, толкая силой увели его в направлении Цицернаванка. Украли также 400-450 голов овец>,- сообщал он.

Татоян отметил, что произошедшее еще раз свидетельствует о том, что преступные действия азербайджанских вооруженных сил нарушают личную свободу, право на жизнь и имущество мирных армянских граждан. <О происшествии проинформированы представители Пограничной службы России, которые работают над возвращением гражданина РА и его овец. Этот инцидент доказывает, что рядом с армянскими селами и на дорогах не должно быть никаких азербайджанских служащих", - написал Татоян, отметив, что вопрос требует срочного решения путем создания демилитаризованной зоны безопасности. Вчера же поздно вечером стало известно, что пастух был передан российским миротворцам. А сегодня уже есть информация, что пастух дома, его жизни ничего не угрожает. Однако, согласно сообщениям, более 200 голов овец не возвращены армянской стороне, ведутся переговоры по этому вопросу.