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 Пятница, 14 Января 2022 15:45
Наира Бадалян

Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.

Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.

АрмИнфо. Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.

Соответствующее решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 14 января опубликовано на официальном сайте правительства. 


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