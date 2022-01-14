Пятница, 14 Января 2022 15:44

АрмИнфо.В своих недавних интервью ряду СМИ президент Азербайджана Ильхам Алиев, касаясь урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и региональных процессов, вновь использовал антиармянскую, деструктивную, экспансионистскую лексику и идеи, озвучивая соответствующие им программы и цели.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Арцах. В Степанакерте констатировали, что подобная политика является грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права, а также достигнутых договоренностей. <Она направлена на торпедирование инициатив по установлению мира и сохранению стабильности, а также демонтаж существующих форматов.

Президент Азербайджана выступил с особыми нападками на деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ и миротворческую миссию, осуществляемую в Арцахе одной из стран-сопредседателей - Российской Федерацией, выдвигая нелепые обвинения в их адрес>, - подчеркнули в МИД НКР. Вместе с тем в Степанакерте напомнили Баку, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ является единственным согласованным всеми сторонами форматом урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. <Мы высоко ценим миссию российского миротворческого контингента в Арцахе и считаем неприемлемым любую попытку бросить тень на их деятельность. МИД Республики Арцах строго осуждает поведение Азербайджана, будучи уверенным, что подобная политика, осуществляемая на государственном уровне, должна удостоиться соответствующей оценки также и со стороны международного сообщества>, - подытожил в МИД НКР.

Отметим, что 12 января президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ряду СМИ, касаясь деятельности МГ ОБСЕ заявил, что у него есть свое представление о том, что Минская группа ОБСЕ должна делать и чего не должна делать. В этом ключе он подчеркнул, что МГ ОБСЕ она не должна заниматься <карабахским конфликтом>, потому что он уже решен Азербайджаном и что, МГ ОБСЕ этим заниматься не будет, потому, что Баку этого не допустит.