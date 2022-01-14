Пятница, 14 Января 2022 15:21

АрмИнфо.Будущее Армении за внешней политикой, основанной на фундаменте национальной идентичности. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Мы как нация должны, наконец, осознать, что самым мощным, реальным, далеким от утопий, оружием является национальная идея. Против нации, спаянной подобной идеей, бессильны и оружие, и геополитика, и экономика. Совершенно не исключаю, что текущий год может быть для нас еще более тяжелым, чем прошлый, что может быть обусловлено импульсами в регионе и мире. Для противостояния имеющимся и потенциальным вызовам и угрозам нам необходима национальная идея. Посредством и на основе которой станет возможно сплочение Армении, Арцаха и нашей диаспоры", - подчеркнул он.

Комментируя, в свете запланированной на сегодня первой встречи спецпредставителей Армении и Турции, выдвигаемые Анкарой предусловия, академик охарактеризовал их как часть национальной идентичности армянской нации. В этом свете, он убежден, что пойдя на уступки Турции, армянский народ тем самым откажется от весьма важного сегмента собственной идентичности.

Спецпредставители Турции и Армении уже прибыли в дом приемов МИД России на свою первую встречу по нормализации двусторонних отношений. Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

В этом свете, Сафрастян выразил надежду на отказ властей Армении идти на уступки в вопросе международного признания геноцида и других смежных вопросах и тем самым пожертвовать идентичностью народа в угоду глобальной геополитики. В этом свете, он считает решение о переговорах с Турцией правильным. Однако, лишь при условии соблюдения в этих переговорах Ереваном четких и жестких красных линий.

Оценивая революцию весны 2018-го как результат политического и социального движения в Армении, академик отметил, что в итоге смены власти страна оказалась на своеобразном водоразделе. И тогда на первый план вышла необходимость принятия решения продолжать имеющийся вектор в строительстве государственности или же избрать новый. И, по сути, этот выбор так и не произошел.

"Наше богатство в созданных нашим народом на протяжении тысячелетий духовных ценностях. Ценностях, являющихся неразрывной частью мировой цивилизации. В этом свете нам необходимо было встать на путь строительства государственности на основе национальной идеи, конечно, используя при этом достижения западной цивилизации. И то, что мы этого не сделали, то, что мы слепо копировали западную модель общественного устройства, на мой взгляд, было ошибочным решением. Армения изначально должна была развивать государственность в первую очередь на основе собственной, национальной модели", - подытожил Сафрастян.