Пятница, 14 Января 2022 14:38

АрмИнфо. Россия выступает за скорейшее начало делимитации границы между Армений и Азербайджаном.

Об этом 14 января на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года заявил глава МИД России Сергей Лавров, на просьбу дать оценку последней эскалации на армяно-азербайджанской границе, и на уточнение, может ли это быть связано с отправкой миротворцев ОДКБ в Казахстан, на фоне нервной реакции Баку и Анкары на этот шаг. <Я честно не видел нервной реакции в Баку, как и в Анкаре со стороны официальных лиц.

В Анкаре было непонятное заявление, мягко говоря, одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по запросу помощи ОДКБ. И мы сейчас запросили у наших турецких коллег, что это означает. Но, официальные лица никаких негативных комментариев не делали, равно как и официальные власти Азербайджана>, - сказал российский министр.

В тоже время он подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее начало делимитации границы между Армений и Азербайджаном, добавив, что это не относится к карабахскому региону и вопросу урегулирования конфликта. <Это сугубо двусторонний вопрос, который вот уже почти год как мы предлагаем начать прорабатывать, создав для этого комиссию по делимитации и демаркации. И предлагая себя в качестве консультанта в этой комиссии, учитывая, что российский Генштаб и прочие структуры обладают необходимыми картами, отражающими различные этапы формирования Советского союза и изменения в нем административных границ, и границ между союзными государствами>, - сказал Лавров.

При этом он добавил, что буквально вчера общался с армянским коллегой ровно на эту тему, и есть соответствующие предложения на этот счет. <Но, прежде чем комиссию создать, нужно договориться на каких условиях.

Эти условия сейчас обсуждаются. Там есть расхождения, но позиция простоя - нужно садится и уже в рамках официально созданной комиссии решать все те вопросы, которые остаются сейчас несогласованными>, - считает глава российского внешнеполитического ведомства. Вместе с тем он отметил, что на трехсторонней встрече в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу и выражена надежда, что комиссия будет создана до конца 2021 года. <Но, опять же, жизнь сложнее и прогресса в том, чтобы она была прям создана недостаточно. Но мы ведем:

Как я уже сказал, вчера я общался с армянским коллегой, у которых новые предложения появились, мы их передаем в Баку и будет смотреть как сделать так, чтобы она заработала, и как можно раньше. Там расхождения о том, что нужно сделать, чтобы она начала работать. Это будет сложно, но наверное, самое оптимальное, чтобы комиссия была создана, включив в ее повестку дня вопросы, которые нужно решать в первоочередном порядке>, - подытожил Лавров.