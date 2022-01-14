Пятница, 14 Января 2022 13:48

АрмИнфо.В эти дни, 32 года назад, в Баку начались массовые погромы армян, которые стали кульминацией политики по уничтожению и насильственной депортации армянского населения, проживающего в Азербайджанской ССР.

Об этом говорится в заявлении МИД Армении по случаю 32-ой годовщины погромов армянского населения Баку. <Сотни людей среди армянского населения были убиты, искалечены и пропали без вести в результате длящихся неделю кровопролитных и массовых преступлений. Этими погромами был поставлен конец процессу насильного выселения армян из Азербайджана, в результате чего около полмиллиона армян стали беженцами. Последовательное отрицание погромов в Баку и других зверств против армян, героизация их исполнителей, продолжающееся укоренение ненависти к армянам до сих пор являются государственной политикой Азербайджана, которые выражаются также разжиганием ненависти и агрессивной политики в отношении Армении и Арцаха, что является угрозой миру и стабильности в нашем регионе.

Сегодня мы отдаем дань уважения памяти невинным жертвам антиармянских погромов в Баку и подтверждаем единую приверженность Армении, Арцаха и армян всего мира по обеспечению права армянского народа жить свободно, безопасно и достойно на своей родине>, - говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства. Беспорядки на этнической почве в городе Баку, столице Азербайджанской ССР, 13-20 января 1990 года, сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам - до трёхсот) человек.

Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кушену, <погромы не были полностью (или, возможно, полностью не) стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов>. Иногда армянский погром рассматривается как часть событий <Чёрного января>, приведших к вводу советских войск в Баку. Накануне, Первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян 13 января в беседе с журналистами отметила, что на момент осуществления армянских погромов 13 января 1990 г в Баку оставалось 25-30 тысяч армян. <Еще ранее Баку покинули порядка 250 тысяч армян. Всего же Азербайджан покинули около 300- 350 тысяч армян.

То, что произошло в отношении бакинских армян, было бесчеловечными, зверскими действиями. Людей убивали, вышвыривали из домов, грабили, гнали к морю. Что видело в эти дни Каспийское море, история еще узнает. На паромах продолжали убивать. В построенном армянами Баку убивали армян. Сколькие погибли на паромах. Бросились в море. Тяжкий грех лежит на всей азербайджанской нации. Потому что потом было лишь отрицание и попытки списать на армян. Это был второй геноцид армян в 20 веке, совершенный на сей раз азербайджанскими нацистами. Нет разницы между Турцией и Азербайджаном в их неутолимой жажде армянской крови>, - подчеркнула Лариса Алавердян.