Пятница, 14 Января 2022 12:10

АрмИнфо.Даже если кто-то хочет <бросить тень> на российских миротворцев - не получится. Их работа слаженная, четкая, в интересах урегулирования кризиса.

Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь провокаций азербайджанской стороны в Арцахе 10 января, когда огонь был открыт по арцахским общинам Кармир Шука, Тагавард и Нахиджеваник.

При этом она рекомендовала обратиться с этим вопросом к представителям Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. <Наши миротворцы находятся в постоянном контакте с обеими сторонами и, при необходимости, проводят расследование инцидентов>, - подытожила Захарова. Отметим, что 10 января ВС Азербайджана предприняли несколько провокаций в отношении мирных жителей Арцаха. Жертв среди населения нет, однако пострадало имущество граждан.