Пятница, 14 Января 2022 11:56

АрмИнфо. В Армении за последние сутки провели 4811 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 273 новых случая заражения (5,6% от числа граждан сдавших тест), выздоровел 101 человек, скончался - 1. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 января фактическое лечение получает 4 142 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 630 763 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 347 084 человека (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 412 (96%), скончалось - 8 015 (2,3%).