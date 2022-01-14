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АрмИнфо. В Армении за последние сутки провели 4811 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 273 новых случая заражения (5,6% от числа граждан сдавших тест), выздоровел 101 человек, скончался - 1. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 января фактическое лечение получает 4 142 пациента.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 630 763 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 347 084 человека (13,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 333 412 (96%), скончалось - 8 015 (2,3%).
|Президент Армении отправился в ОАЭ
|Тойво Клаар: Приветствуем новость о встрече в Москве представителей Армении и Турции
|По итогам переговоров Алиев-Зеленский в Киеве подписано 6 двусторонних соглашений
|Житель Бердзора заблудился на местности и оказался на азербайджанской стороне
|Анкара оценила первую встречу спецпредставителей Армении и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Оппозиционер: Инцидент с армянским пастухом наглядно демонстрирует уязвимость наших приграничных населенных пунктов
|Глава МИД России рассказал о механизмах расширения ОДКБ и миротворческой операции в Казахстане
|Лавров: Россия надеется на успешность процесса по нормализации армяно-турецкий отношений
|Владимир Киракосян назначен председателем Лесного комитета Армении.
|В Степанакерте напомнили Баку: Сопредседательство МГ ОБСЕ - единственный согласованный всеми сторонами формат урегулирования азербайджано-карабахского конфликта
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Лавров: Процессы, начатые в формате <3+3> гораздо более значимы потому, что в нем обсуждаются в перспективы развития всего региона
|Глава МИД России указал на причины, препятствующие созданию комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Ереван: Последовательное отрицание погромов в Баку и продолжающееся укоренение ненависти к армянам до сих пор являются государственной политикой Азербайджана
|Делегации Армении и Турции прибыли в МИД РФ для участия в первой встрече по нормализации армяно- турецких отношений
|Во Франции резко ответили Азербайджану
|В Москве состоится ежегодная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ
|Захарова: Даже если кто-то хочет <бросить тень> на российских миротворцев - не получится
|За сутки в Армении подтвердилось 273 новых случая заражения коронавирусом, выздоровел - 101 человек
|Постпред Армении призвал ОБСЕ обуздать милитаристскую риторику Азербайджана
|Армянские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ возвращаются домой из Казахстана
|Папикян принял Рустама Мурадова и новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе Андрея Волкова
|В канун рабочего визита в США Ален Симонян встретился с послом Трейси и президентом Саркисяном
|Москва призывает Ереван и Баку воздержаться от использования силовых методов: Захарова
|Омбудсмен Армении сигнализирует о похищении армянского пастуха с территории РА
|Советник прокурора Армении призвал <не разжигать страсти> вокруг уголовного дела
|Ровно 32 года назад сегодня азербайджанскими властями были учинены погромы армян в Баку
|Министры обороны ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Казахстане
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Востоковед: События в Казахстане, Армении и других точках бывшего СССР - часть единой мозаики
|Ромелла Абовян: Не думаю, что количество посещений культурных мероприятий сократиться ввиду ограничений Минздрава
|Эрдоган на встрече с послами ЕС коснулся отношений с Арменией
|В Армии обороны Арцаха подытожили прошедший год и наметили задачи на этот год
|В Госдепе США отреагировали на последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|Генсек ОДКБ: В соответствии с волеизъявлением Казахстанской стороны миротворцы будут в запланированные сроки выведены в свои пункты постоянной дислокации
|Правительство Армении расширяет финансирование на репродуктивные вспомогательные технологии родителям погибших военных
|Польское председательство в ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи со столкновениями вдоль армяно-азербайджанской границы
|Акция протеста у правительства: Граждане требуют у властей обеспечить безопасность либо уйти
|Пашинян настаивает на продвижении повестки открытия эры мирного развития для Армении и региона
|С 15 января по 15 апреля 2022 года МО проведет очередные трехмесячные тренировочные сборы резервистов
|В Армении наблюдается тенденция ускорения темпов распространения коронавируса
|Экс-депутат правящей фракции назначен губернатором Арагацотнской области Армении
|На посту губернатора Араратской области Армении сын сменил отца
|Прогноз: Процессы в Казахстане, в Украине и на границе с Азербайджаном продолжатся
|Политолог: Демонстрируемое российские вооружёнными силами, не только напрягает внешних противников, но и предотвращает большую войну против России
|Ректор РАУ предупредил о сильном давлении определенных кругов с целью его смещения с должности
|Оппозиционер: Поводом для срочной встречи Ильхама Алиева со СМИ стали события в Казахстане
|Секретариат ОДКБ направил членам СКБ проект Решения о завершении миротворческой операции в Казахстане
|Андраник Ованнисян избран вице-президентом Совета ООН по правам человека
|Азербайджан намерен возвратить Армении новую группу военнопленных - правозащитница
|13 января состоится внеочередное заседание СМ обороны ОДКБ
|Министр обороны Азербайджана повел встречу с новым командующим миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян назначил брата Микаэла Минасяна заместителем министра юстиции
|Клиенты Банка ВТБ Армения смогут снимать пенсионные зачисления с карты без комиссии
|В Армении предлагают ограничить рекламу интернет-игр с выигрышем, а также лотерей и тотализаторов
|Читать больше
|Прогноз: Международный имидж Армении вряд ли пострадает
|Прогноз: Будущее Армении за политикой на фундаменте национальной идентичности
|Посол Беларуси в Армении: Высоко ценю потенциал нашего партнерства
|Прогноз: Недруги Армении обязательно используют "казахское решение" с целью низвести до нуля ее международные позиции
|Прогноз: Пашинян вполне способен удалить Армению с Запада
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
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