Пятница, 14 Января 2022 11:54

АрмИнфо. Армянские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели из Казахстана на родину.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. <Личный состав и техника подразделений Республики Армения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, завершив погрузку в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России в аэропорту "Алматы", возвращаются домой>, - говорится в сообщении МО РФ.

Добавляется, что для возвращения домой армянских, белорусских и таджикских миротворцев задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России. Миротворцы Киргизии отправятся в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом. Напомним, что Армения направила 100 военнослужащих ВС РА для участия в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.