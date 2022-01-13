Четверг, 13 Января 2022 23:23

АрмИнфо.Делегация во главе со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном 15-20 января с рабочим визитом посетит Вашингтон.

В состав делегации войдут председатель фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, депутат Мария Карапетян, председатель фракции "Честь имею" Артур Ванецян, группа сотрудников аппарата законодательного органа. Обязанности председателя НС временно возложены на вице-спикера Акопа Аршакяна.

В канун рабочего визита в США, как сообщает пресс-служба НС, сегодня Ален Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси. На встрече были затронуты повесточные темы армяно- американского сотрудничества. В ходе беседы также намечены реализуемые в текущем году векторы взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по законодательным реформам в некоторых сферах.

Затем спикер парламента встретился с президентом РА Арменом Саркисяном. На встрече речь шла о стоящих перед страной внешних и внутренних вызовах. Президент Саркисян выразил свою обеспокоенность в связи осуществлёнными в последние дни вооружёнными силами Азербайджана провокациями и продолжающейся азербайджанской воинственной риторикой. Президент и председатель НС обменялись мнениями о роли парламентской дипломатии, подчеркнули важность более активной и эффективной деятельности в этой сфере. -