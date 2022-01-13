Четверг, 13 Января 2022 23:22

АрмИнфо.Москва серьезно обеспокоена эскалацией на армяно-азербайджанской границе и призывает стороны воздержаться от использования силовых методов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 января в ходе брифинга.

"Мы серьезно обеспокоены очередным обострением на армяно-азербайджанской границе. Мы призываем стороны воздержаться от силовых методов и разрешать все спорные вопросы исключительно политико-дипломатическим путем", - сказала Захарова.

По ее словам, в долгосрочном плане основным рецептом обеспечения стабильности и безопасности в регионе является скорейший запуск процесса делимитации армяно- азербайжанской госграницы с последующей ее демаркацией, как это и было зафиксировано в совместном заявлении лидеров трех стран в Сочи 26 ноября 2021 года. "Важно вести дело к созданию соответствующей двусторонней комиссии. Россия готова оказать ей всестороннее, консультативное содействие", - добавила она.

Напомним, что ВС Азербайджана с 13 мая 2021 года незаконно вторглись и находятся на суверенной территории РА, в Сюникской и Гегаркуникской областях. 11 января с.г. в результате очередной провокации азербайджанских подразделений на восточном направлении армяно-азербайджанской границы в МО РА сообщили о гибели трех армянских военнослужащих.