Четверг, 13 Января 2022 23:22

АрмИнфо. Четверо вооруженных служащих Азербайджана, применив силу, увели армянского пастуха в Сюнике. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook Защитник прав человека Армении Арман Татоян, сообщив о полученном сигнале.

Согласно сообщению, инцидент произошел, когда армянский пастух пас овец на пастбище на пересечении сел Тех, Аравус и Хнацах. Примерно в 15:30 4 вооруженных военнослужащих Азербайджана, заметив мирного жителя Республики Армения, спустились со своих позиций примерно на 150 м., крича на него, толкая силой увели его в направлении Цицернаванка. Украли также 400-450 голов овец.

Татоян отметил, что произошедшее еще раз свидетельствует о том, что преступные действия азербайджанских вооруженных сил нарушают личную свободу, право на жизнь и имущество мирных армянских граждан.

О происшествии проинформированы представители Пограничной службы России, которые работают над возвращением гражданина РА и его овец. "Этот инцидент доказывает, что рядом с армянскими селами и на дорогах не должно быть никаких азербайджанских служащих", - написал Татоян, отметив, что вопрос требует срочного решения путем создания демилитаризованной зоны безопасности.

Как указал ЗПЧ, данное предложение уже включено в конкретный международный документ - резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 2391 от 27 сентября 2021 года. Инцидент будет включен в международные отчеты Защитника прав человека. "Правительство должно сделать то же самое. этот факт следует использовать в целях защиты основополагающих прав человека", - отметил Арман Татоян.