Четверг, 13 Января 2022 23:21

АрмИнфо.Советник прокурора Армении Гор Абрамян призвал <не разжигать страсти> вокруг уголовного дела. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление ректора РАУ (Российско- Армянского университета), который предупредил о своей возможной отставке, связанной с давлением определенных кругов в РФ и в самой Армении с целью его смещения с должности.

Касаемо возбуждения уголовного дела, Абрамян отметил, Генпрокуратура Армении через Генпрокуратуру РФ получила от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ в 2021 году материалы о проведенной плановой, комплексной, смешанной проверке отдельных сфер деятельности Армяно- Российского университета (РАУ), в котором представлены сведения о предполагаемых нарушениях бюджетного законодательства и закона о закупках, неэффективном использовании бюджетных средств, необоснованной выплате заработной платы, предполагаемом искажения данных бухгалтерского учета и отчетности.

Он отметил, что учитывая то, что в материалах содержались данные, с признаками предполагаемых преступных деяний, последние могут быть установлены только в результате полного, объективного и всестороннего расследования, проводимого в рамках уголовного дела. <То есть обвинения о необоснованности уголовного дела не соответствуют действительности>, - подчеркнул он.

По словам советника Генпрокурора, Российско-Армянский университет - не единственное учебное заведение, из-за проблем деятельности в котором возбуждаются уголовные дела и ведется следствие. В результате, он подчеркнул, были как решения о прекращении уголовных дел, так и уголовное преследование. <То есть нет никаких оснований и не может быть для того, чтобы не доверять объективности проводимого расследования>, - сказал Абрамян.

В этой связи советник прокурора отметил, что ректор РАУ может представить доводы, которые подтверждают необоснованность нарушений, зафиксированных в материалах, направленных в компетентные органы Республики Армения.

Напомним, что сегодня ректор Российско-Армянского Университета, экс-премьер- министр Армении Армен Дарбинян сделал запись на своей страничке в Facebook, в которой предупредил о своей возможной отставке, связанной с беспрецедентным давлением определенных кругов в РФ и в самой Армении с целью его смещения с должности. Он также предупредил, что для решения этой задачи, Генпрокуратура Армении с подачи российских коллег, по его информации, готовит совершенно надуманное и ничем не обоснованное уголовное дело о якобы неверно проведенных конкурсах и нарушениях регламентов.

<Эти <умные люди> не понимают, что играют с огнем. Если даже все прокуратуры мира объединятся, коррупцию они не смогут пришить ни мне, ни университету. Это знают все, это подтвердят тысячи выпускников нашего вуза и каждый его студент>, - заметил Дарбинян. Реальной же причиной давления на него Дарбинян считает то, что некоторые российские круги, похоже, не могут простить ему достойной позиции в связи с азербайджанской агрессией 2020 года. В этой связи он добавил, что в рядах как прежних, так и нынешних властей Армении есть силы и деятели, которые с радостью присоединились к этому процессу. <Однако я уйду в отставку только после закрытия этого фальшивого дела и получения извинений. И после отставки я удвою свои усилия для защиты суверенитета нашего государства и восстановления заветного достоинства армянского народа>, - заявил Дарбинян