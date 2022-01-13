Четверг, 13 Января 2022 23:19

АрмИнфо. Ровно 32 года назад сегодня, 13 января азербайджанскими властями были учинены погромы армян в Баку.

Беспорядки на этнической почве в городе Баку, столице Азербайджанской ССР, 13-20 января 1990 года, сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам - до трёхсот) человек. Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кушену, <погромы не были полностью (или, возможно, полностью не) стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов>. Иногда армянский погром рассматривается как часть событий <Чёрного января>, приведших к вводу советских войск в Баку.

По официальным данным, к началу Карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн. 20 февраля 1988 года сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче области, в которой армяне составляли большинство населения, в состав Армении. 21 февраля в постановлении Политбюро ЦК КПСС это требование было представлено как принятое в результате действий <экстремистов> и <националистов>. Уже на другой день в Баку и других городах Азербайджана состоялись первые митинги в поддержку решения Политбюро о недопустимости пересмотра существующей национально-территориальной структуры. Ситуацию накаляло то, что в это время в Баку и прилегающих районах уже находились первые группы беженцев-азербайджанцев из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР, распространявшие слухи о якобы пережитых ужасах и применявшемся к ним насилии. В тот период, однако, насилие в самом Баку удалось предотвратить.

В конце февраля 1988 года погром с многочисленными жертвами среди армян произошёл в Сумгаите, недалеко от столицы Азербайджана. Сумгаитский погром явился знаковым событием и поворотным пунктом в обострении межнационального конфликта в Закавказье, вызвавшим первые потоки армянских беженцев из Азербайджана. Аналогичные события произошли 28 февраля в Кировабаде (ныне Гянджа). Весна и лето 1988 года характеризовались непрерывным нарастанием общественного напряжения и национальной вражды между азербайджанским и армянским населением. После сумгаитской трагедии началось выдавливание азербайджанцев из Армении и армян из Азербайджана.

15 мая 1988 года в Баку состоялся первый общегородской митинг антиармянской направленности на площади им. Ленина (впоследствии переименованной в площадь Свободы), собравший около 15 тысяч человек и чуть было не завершившийся нападением особо агрессивных участников на представителей республиканской власти. Уже вскоре митинги приняли регулярный характер и стали ещё более массовыми. Координацию массовых митингов в Баку взяла на себя организация <Варлыг> (<Реальность>), которую возглавлял рабочий Неймат Панахов (Панахлы). С 17 ноября митинги приняли непрерывный характер, причём часть демонстрантов (до 20 тыс.) даже ночевали на площади, а днём их число доходило, по некоторым оценкам, до полумиллиона.

5 декабря 1988 года подстрекаемые толпы людей, двигаясь к площади Ленина, врывались на территорию заводов, устраивали погромы государственных учреждений и частных квартир. Повсеместно возникали массовые драки, а также предпринимались попытки нападения толпы на воинские подразделения и отдельных военнослужащих, на районные отделения МВД и охотничьи магазины с целью захвата оружия и боеприпасов. Всего в столкновениях в этот день 14 военнослужащих получили телесные повреждения. Среди гражданского населения, пытавшегося оказать сопротивление органам правопорядка, травмы получили 30 человек. Только к концу дня удалось утихомирить ситуацию в городе. Тем временем, поток беженцев из обеих республик нарастал. К началу 1989 года практически все азербайджанцы были вынуждены покинуть Армению. Многие из них осели в Баку. Что касается армянского населения Азербайджана, то к этому времени армяне остались практически только в местах компактного проживания (НКАО, Шаумяновский и часть Ханларского района) и в Баку. К концу лета 1989 года массовые протесты в Баку, вызванные карабахской проблемой, возобновились. В митингах и демонстрациях принимали участие сотни тысяч человек. Э. Мамедов и Н. Панахов организовали массовые митинги и заручились общественной поддержкой для своей разрушительной тактики: полной блокады железнодорожного сообщения с Арменией. К началу 1990 года в Баку осталось около 30-40 тыс. армян, в основном женщины и пенсионеры. Первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян сегодня в беседе с журналистами отметила, что на момент осуществления армянских погромов 13 января 1990 г в Баку оставалось 25-30 тысяч армян.

<Еще ранее Баку покинули порядка 250 тысяч армян.

Всего же Азербайджан покинули около 300- 350 тысяч армян. То, что произошло в отношении бакинских армян, было бесчеловечными, зверскими действиями. Людей убивали, вышвыривали из домов, грабили, гнали к морю. Что видело в эти дни Каспийское море, история еще узнает. На паромах продолжали убивать. В построенном армянами Баку убивали армян. Сколькие погибли на паромах. Бросились в море. Тяжкий грех лежит на всей азербайджанской нации. Потому что потом было лишь отрицание и попытки списать на армян. Это был второй геноцид армян в 20 веке, совершенный на сей раз азербайджанскими нацистами. Нет разницы между Турцией и Азербайджаном в их неутолимой жажде армянской крови>, - подчеркнула Лариса Алавердян.