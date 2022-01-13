Четверг, 13 Января 2022 17:43

АрмИнфо. Сегодня, 13 января, в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в нем приняли участие министры обороны Армении Сурен Папикян, Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов, России генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Кыргызстана генерал-майор Бактыбек Бекболотов, Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо. Также в заседании принимали участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал- полковник Андрей Сердюков.

В ходе заседания министры обороны государств - членов ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Республике Казахстан, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы.

По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации.