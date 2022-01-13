Четверг, 13 Января 2022 17:15

АрмИнфо. Отправка с подачи Москвы армянского контингента в Казахстан никоим образом не соответствовала интересам Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Москва использовала ОДКБ, как в свое время Организацию Варшавского договора, с целью обеспечить легитимность и законность фактическому вмешательству во внутренние дела Казахстана. Это реальность, все остальное - лирика. А Армения имела возможность отказаться от участия в этом действе, отправив проект решения в парламент, который бы его не одобрил. Почему этого не было сделано, я сказать не могу", - заметил он.

Комментируя возможные последствия участия в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане для Армении, он отметил, что Ереван продемонстрировал поведение, несоответствующее имиджу страны, приглашенной на саммит демократических стран мира. Что немедленно удостоилось соответствующей оценки на страницах международной прессы. И уже в среднесрочной перспективе подобные действия могут аукнуться Армении достаточно болезненно, причем, в самый решающий момент.

На взгляд Меграбяна, с учетом происхождения собственной власти, Никол Пашинян имел под рукой все необходимые основания и возможности для формирования и выражения прямо противоположной позиции. И то, что Армения сделала все для отправки в Казахстан не только контингента ОДКБ, но и собственных военных, по его прогнозам, чревато для страны весьма негативными последствиями. По его оценкам, было принято решение, не содержащее для Армении абсолютно никаких выгод. Даже в теории.

"А вот перспектив нанесения ущерба интересам Армении в этом решении хватает. Но наши военные уже в Казахстане, соответственно, сегодня весь вопрос состоит в том, как свести к минимуму ожидаемый ущерб. И ответить на этот вопрос должны те, кто принимал это решение. Мы должны понимать, что это решение неверно хотя бы потому, что его обязательно задействуют против нас недружественные Армении страны. Какие это страны известно всем. Разумеется, с целью довести до нулевого уровня наши и так изрядно потрепанные позиции на международной арене", - подытожил он.