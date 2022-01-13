Четверг, 13 Января 2022 17:05

АрмИнфо. В Министерстве здравоохранения не ожидают сокращения числа посещений культурных мероприятий ввиду грядущих ограничений, связанных с вакцинацией против коронавируса.

Подобное мнение в ходе пресс-конференции 13 января выразила начальник отделения инфекционных и неинфекционных заболеваний и эпидемиологии Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Ромелла Абовян.

<Не думаю, что граждане откажутся от культурных мероприятий из-за вакцинации или требования предъявить отрицательный тест на коронавирус. В любом случае, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация>, - подчеркнула она.

При этом эксперт подметила, что и ранее вводимые ограничения Министерством здравоохранения негативно воспринимались обществом, однако, в результате проводимые меры оказались весьма эффективными.

Напомним, что 22 января вступят в силу ограничения Министерства здравоохранения для непривитых от коронавируса граждан. В частности, в заявлении ведомства отмечено, что при посещении объектов общепита, отелей, музеев, театров, кино и других культурных мероприятий невакцинированные граждане должны при входе предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не позднее, чем за 72 часа), или результат экспресс-теста на антиген (сделанный не позднее, чем за 24 часа), или QR-код сертификата о вакцинации.

Данные требования не коснутся лиц, не достигших 18 лет, беременных, граждан, имеющих противопоказания, или переболевших в течение последних 90 дней коронавирусом лиц.

В этой связи в конце прошлого года НПО "Ассоциация рестораторов" призвала правительство РА и Минздрав воздержаться от необоснованных инициатив, которые будут иметь негативные последствия. "Мы выражаем категорическое несогласие с озвученным мнением, заявляем, что предприниматели инициируют превентивные меры.

Ресторанная индустрия находится в очень сложной экономической ситуации, она обеспечивает пятьдесят тысяч рабочих мест и не собирается подчиняться губительным для отрасли решениям.

Еще раз призываем ответственные ведомства заняться профессиональными вопросами, в частности, в сфере здравоохранения, воздерживаясь от вмешательства в деловой мир", - говорится в заявлении Ассоциации рестораторов