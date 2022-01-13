Четверг, 13 Января 2022 17:03

АрмИнфо.Под руководством командующего Армией обороны Арцаха, генерал-майора Камо Варданяна состоялось заседание Военного совета АО, на котором были подведены итоги 2021 армейского учебного года.

Как сообщает пресс-служба АО НКР, в ходе совещания были отмечены наиболее важные события в армии за отчетный период, представлена работа, проделанная по направлениям, даны соответствующие оценки подразделениям с положительными и негативными показателями, а лучшие поощрены.

В завершение заседания Военного совета были обозначены основные задачи, выполнение которых будет приоритетным в течение 2022 армейского учебного года.