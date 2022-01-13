Четверг, 13 Января 2022 17:03

АрмИнфо. В Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США отреагировали на последнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

<Мы обеспокоены сообщениями об инцидентах между армянскими и азербайджанскими силами, которые привели к жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших и призываем стороны к деэскалации, в том числе путем вывода войск, демаркации границы и возвращения задержанных>, - говорится в сообщении Бюро в Твиттер.

Отметим, что 11 января противник подверг обстрелу армянские боевые позиции в направлении Гегаркуника, в том числе из артиллерии и БПЛА. Согласно МО РА, в результате этих действий противника погибли трое армянских военнослужащих, еще двое получили ранения. Азербайджан подтвердил гибель одного своего военнослужащего. Стоит заметить, что с мая 2021 года противник вторгся на территорию РА в Гегаркунике и в Сюнике, закрепился там и периодически предпринимает различные провокации.